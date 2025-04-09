Тернопільська лікарня замовила 2 тони соєвого соусу для пацієнтів за майже 200 тисяч гривень

Тернопільська обласна лікарня закупила 1900 кілограмів соєвого соусу в приватного підприємця з Тернополя. у медичному закладі пояснили, що закупівля була здійснена на основі рекомендацій лікаря-дієтолога та наказу Міністерства оборони. Щодня кожному пацієнту в лікарні виділяють по 25 мл соєвого соусу.

Про закупівлю оголосили на платформі Prozorro 18 березня. Початкова вартість закупівлі перевищувала 197 тисяч гривень.

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Двоє підприємців подали заявки на участь у тендері:

тернопільський бізнесмен Василь Яхван із пропозицією на суму 195 тисяч гривень;

львівська компанія ТОВ "Козацький шлях", що запропонувала ціну 105 тисяч гривень.

Пропозиція львівської компанії була відхилена через "необґрунтовано низьку ціну", а з тернопільським підприємцем 3 квітня уклали контракт на поставку соєвого соусу.

У лікарні кажуть, діють згідно рекомендацій МОЗ

Згідно з умовами контракту, до кінця 2025 року компанія Василя Яхвана має постачити 1900 кілограмів соєвого соусу до лікарні. У коментарі ZAXID.NET представники Тернопільської обласної клінічної лікарні пояснили, що закупівля здійснена згідно з наказом Міноборони щодо харчування військових у медустановах.

Нам дійсно необхідна така кількість соєвого соусу. Ми лікуємо військових, і вони потребують відповідного харчування. Згідно з наказом Міністерства оборони, на кожного військового передбачено по 25 мл соєвого соусу щодня. Тому ця кількість була розрахована на річну потребу, зокрема для 250 ліжкомісць,

– розповіла Оксана Щур, відповідальна за закупівлю в лікарні.

Довідково. Наказ Міноборони, на який посилається керівництво лікарні, був оприлюднений 17 квітня 2024 року і вносить зміни до Каталогу необхідних продуктів для харчування військовослужбовців. Водночас, у цьому документі згадано не соєвий соус, а саме "соєві продукти", такі як тофу, що мають споживатися по 25 грамів на день на одну людину.

Чи дійсно корисний соєвий соус

Нутриціологиня Ольга Дорош зауважила, що соєвий соус і соєві продукти – це різні категорії. Вона наголосила, що хоча соєвий соус може бути корисним, якщо він якісний, багато популярних варіантів на ринку містять великі кількості солі та інших добавок.