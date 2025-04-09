Тернопольская больница заказала 2 тонны соевого соуса для пациентов за почти 200 тысяч гривен

Тернопольская областная больница закупила 1900 килограммов соевого соуса у частного предпринимателя из Тернополя. в медицинском учреждении объяснили, что закупка была осуществлена на основе рекомендаций врача-диетолога и приказа Министерства обороны. Ежедневно каждому пациенту в больнице выделяют по 25 мл соевого соуса.

О закупке объявили на платформе Prozorro 18 марта. Начальная стоимость закупки превышала 197 тысяч гривен.

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Двое предпринимателей подали заявки на участие в тендере:

тернопольский бизнесмен Василий Яхван с предложением на сумму 195 тысяч гривен;

львовская компания ООО "Казацкий шлях", предложившая цену 105 тысяч гривен.

Предложение львовской компании было отклонено из-за "необоснованно низкой цены", а с тернопольским предпринимателем 3 апреля заключили контракт на поставку соевого соуса.

В больнице говорят, действуют согласно рекомендациям Минздрава

Согласно условиям контракта, до конца 2025 года компания Василия Яхвана должна поставить 1900 килограммов соевого соуса в больницу. В комментарии ZAXID.NET представители Тернопольской областной клинической больницы объяснили, что закупка осуществлена согласно приказу Минобороны по питанию военных в медучреждениях.

Нам действительно необходимо такое количество соевого соуса. Мы лечим военных, и они нуждаются в соответствующем питании. Согласно приказу Министерства обороны, на каждого военного предусмотрено по 25 мл соевого соуса ежедневно. Поэтому это количество было рассчитано на годовую потребность, в частности для 250 койкомест,

– рассказала Оксана Щур, ответственная за закупку в больнице.

Справочно. Приказ Минобороны, на который ссылается руководство больницы, был обнародован 17 апреля 2024 года и вносит изменения в Каталог необходимых продуктов для питания военнослужащих. В то же время, в этом документе упомянут не соевый соус, а именно "соевые продукты", такие как тофу, которые должны потребляться по 25 граммов в день на одного человека.

Действительно ли полезен соевый соус

Нутрициолог Ольга Дорош заметила, что соевый соус и соевые продукты – это разные категории. Она отметила, что хотя соевый соус может быть полезным, если он качественный, многие популярные варианты на рынке содержат большие количества соли и других добавок.