Первые 2 случая зафиксировали в пятницу, 28 марта, другие 4 – в субботу, 29 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко-Тимко Общественному.

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Дети продолжают лечение

Всем детям установили диагноз "вирусная кишечная инфекция".

В воскресенье мы узнали о том, что у двух подтверждено в материале ротавирус. Больше поступлений по состоянию на сейчас не было, только эти шесть детей. Их состояние с положительной динамикой,

– рассказала Наталья Иванченко-Тимко.

Обратите внимание! Ротавирусная инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, а также через руки, игрушки, другие предметы быта.

"В детских коллективах, как правило, если болеет один ребенок, то те, кто ближе всего общались, имеют вероятность заболеть", – отметила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Сейчас все госпитализированные дети продолжают курс лечения и ожидают результаты своих анализов.

К слову, ранее в больницу также с ротавирусной инфекцией попали 5 воспитанников детсада в Винниках.