Чому люди обирають суші та роли? Можливо, через їхню швидкість у приготуванні, приємний смак або різноманіття, повідомляє 24 Канал з посилання на health.

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Всього виділяють три основні категорії:

Макі – роли, де рис загортається навколо начинки, наприклад, лосося.

Темакі – роли, які скручують вручну у формі конуса з норі, вони нагадують маленьку шаурму.

Нігірі – грудочки рису з начинкою зверху.

У ресторанах нігірі зазвичай називають суші, макі – ролами з однією начинкою, а варіанти з кількома інгредієнтами – складними ролами. Ми дотримуватимемося такої ж класифікації.

Корисні властивості суші та ролів

На перший погляд, суші та роли виглядають як здорова їжа. Вони містять рис, рибу, норі (пресовані водорості) та овочі. Проте користь чи шкода залежать від складу кожного конкретного рецепта.

Рис

Для приготування суші та ролів використовують білий рис, до якого додають японський оцет, а іноді цукор і сіль. Білий рис – це шліфований варіант цільнозернового рису, який втрачає частину вітамінів, мінералів і клітковини під час обробки.

Через це його поживна цінність знижується, а глікемічне навантаження стає вищим. Утім, білий рис може бути частиною збалансованого раціону, якщо поєднувати його з іншими корисними продуктами.

Норі

Норі складаються з висушених водоростей і багаті на вітаміни A, C, групу B та фолієву кислоту. Однак у них можуть міститися токсичні метали, наприклад, миш’як і кадмій, а також алергени амфіподи, які небезпечні для людей з алергією на ракоподібних.

Риба та морепродукти

Часто у суші та роли додають лосось, який є джерелом білка, вітаміну D та омега-3. Загалом морська риба та морепродукти є корисними для здоров'я, а їхнє регулярне споживання знижує ризик серцево-судинних захворювань. Американська асоціація серця рекомендує споживати дві порції риби на тиждень. Водночас важливо пам’ятати, що в деяких видах риби, наприклад у рибі-меч або акулі, може міститися ртуть.

Популярними інгредієнтами також є авокадо та огірок – корисні рослинні продукти, які є частиною здорового раціону.

Тож суші та роли, до складу яких входять риба, овочі та рис, можна вважати частиною здорового харчування. Наприклад, у макі з лососем (6 шт.) приблизно 185 ккал, а в ролах з авокадо – близько 166 ккал. Головне – не зловживати кількістю та не їсти їх занадто часто.

Менш корисні варіанти

Деякі популярні види ролів, як-от "Філадельфія", містять вершковий сир, багатий на насичені жири та холестерин. Смажені в темпурі, запечені роли або варіанти зі соусами також більш калорійні та менш поживні.

Попри це, повністю відмовлятися від улюблених страв не варто – якщо вони з’являються у раціоні рідко, шкоди для здоров’я вони не завдадуть.

Соєвий соус, васабі та маринований імбир

Ці добавки зазвичай подають із суші та ролами. Вони містять багато натрію, який у надмірній кількості може провокувати серцево-судинні захворювання. Тому важливо вживати їх помірно.