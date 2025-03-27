Чому сохне шкіра рук весною та що з цим робити

На руках шкіра тонша, це пояснюється меншим вмістом підшкірно-жирової клітковини та майже повною відсутністю сальних залоз. Весною шкіра рук може сохнути, оскільки піддається впливу вітру, холодного повітря, зниженої вологості у приміщеннях, що сприяє її зневодненню.

За своєю структурою шкіра нагадує черепичне покриття, де замість черепиць виступають лусочки шкіри, з'єднані в міцний захисний шар. Цей шар допомагає утримувати вологу, повідомляє 24 Канал з посилання на HealthLine.

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Проте при впливі холоду чи сухого повітря верхній шар шкіри пошкоджується, що порушує гідроліпідний бар'єр. Це призводить до браку вологи, почервоніння, лущення та сухості шкіри. Регулярний і правильний догляд може розв'язувати цю проблему.

Основи догляду за шкірою рук

Як і шкіра обличчя, шкіра рук потребує базового догляду, що включає м'яке очищення, зволоження, живлення та захист.

Очищення. Рекомендується мити руки прохолодною водою з м'яким милом, яке містить зволожувальні компоненти, такі як гліцерин. Антисептичні засоби також бажано обирати зі зволожувальними добавками, наприклад, гіалуроновою кислотою.

Зволоження та живлення. Звертайте увагу на склад кремів і лосьйонів. Шукайте пом'якшувальні компоненти (гліцерин, цераміди, гіалуронова кислота) та речовини, що створюють захисну плівку, такі як олії та силікони.

Оптимально, якщо крем містить комплекс цих інгредієнтів, наприклад, олію ши у поєднанні з гліцерином чи гіалуронову кислоту з диметиконом. Від ароматизаторів у косметиці краще відмовитися, оскільки вони можуть викликати подразнення.

Вибір крему. Для денного використання підійдуть засоби з легкою текстурою, які швидко вбираються і не створюють липкості. Щоб не забувати наносити крем, рекомендується розмістити його в різних місцях – у сумці, на робочому столі чи у ванній кімнаті.

Додаткові рекомендації для підтримки здоров'я шкіри

Щоб поліпшити стан шкіри рук, дотримуйтесь таких правил:

Приймайте теплий душ замість гарячого, оскільки висока температура води може змити природний жировий шар шкіри. Оптимальна температура води становить 44 градусів за Цельсієм або нижче. Для контролю температури можна використовувати душову насадку з термометром. Під час роботи з побутовою хімією надягайте рукавички, щоб уникнути впливу агресивних речовин, які сушать шкіру. Захищайте руки рукавичками або рукавицями при виході на вулицю в холодну пору року. Використовуйте зволожувач повітря, щоб підтримувати комфортний рівень вологості у приміщенні.

Пам’ятайте, що сухість шкіри рук може бути викликана не лише зовнішніми факторами, але й внутрішніми: хворобами, прийманням медикаментів або шкідливими звичками, наприклад куріння. У таких випадках рекомендовано звернутися за консультацією до дерматолога.