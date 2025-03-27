Почему сохнет кожа рук весной и что с этим делать

На руках кожа тоньше, это объясняется меньшим содержанием подкожно-жировой клетчатки и почти полным отсутствием сальных желез. Весной кожа рук может сохнуть, поскольку подвергается воздействию ветра, холодного воздуха, пониженной влажности в помещениях, что способствует ее обезвоживанию.

По своей структуре кожа напоминает черепичное покрытие, где вместо черепиц выступают чешуйки кожи, соединенные в прочный защитный слой. Этот слой помогает удерживать влагу, сообщает 24 Канал со ссылкой на HealthLine.

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Однако при воздействии холода или сухого воздуха верхний слой кожи повреждается, что нарушает гидролипидный барьер. Это приводит к нехватке влаги, покраснение, шелушение и сухости кожи. Регулярный и правильный уход может решить эту проблему.

Основы ухода за кожей рук

Как и кожа лица, кожа рук нуждается в базовом уходе, что включает мягкое очищение, увлажнение, питание и защиту.

Очищение. Рекомендуется мыть руки прохладной водой с мягким мылом, которое содержит увлажняющие компоненты, такие как глицерин. Антисептические средства также желательно выбирать с увлажняющими добавками, например, гиалуроновой кислотой.

Увлажнение и питание. Обращайте внимание на состав кремов и лосьонов. Ищите смягчающие компоненты (глицерин, церамиды, гиалуроновая кислота) и вещества, создающие защитную пленку, такие как масла и силиконы.

Оптимально, если крем содержит комплекс этих ингредиентов, например, масло ши в сочетании с глицерином или гиалуроновую кислоту с диметиконом. От ароматизаторов в косметике лучше отказаться, поскольку они могут вызвать раздражение.

Выбор крема. Для дневного использования подойдут средства с легкой текстурой, которые быстро впитываются и не создают липкости. Чтобы не забывать наносить крем, рекомендуется разместить его в разных местах – в сумке, на рабочем столе или в ванной комнате.

Дополнительные рекомендации для поддержания здоровья кожи

Чтобы улучшить состояние кожи рук, соблюдайте следующие правила:

Принимайте теплый душ вместо горячего, поскольку высокая температура воды может смыть естественный жировой слой кожи. Оптимальная температура воды составляет 44 градусов по Цельсию или ниже. Для контроля температуры можно использовать душевую насадку с термометром. Во время работы с бытовой химией надевайте перчатки, чтобы избежать воздействия агрессивных веществ, которые сушат кожу. Защищайте руки перчатками или рукавицами при выходе на улицу в холодное время года. Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать комфортный уровень влажности в помещении.

Помните, что сухость кожи рук может быть вызвана не только внешними факторами, но и внутренними: болезнями, приемом медикаментов или вредными привычками, например курение. В таких случаях рекомендуется обратиться за консультацией к дерматологу.