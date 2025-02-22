К тому же неправильный зимний уход за волосами может еще больше усугубить ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harvard College.

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Почему нельзя выходить на мороз с мокрыми волосами

Слова мамы: "Не выходи на улицу с мокрыми волосами!" до сих пор актуальны. Хотя мороз сам по себе не вызывает простуду (за это отвечают вирусы), все же оставлять волосы мокрыми на холоде не стоит.

В таких условиях они превращаются в замерзшие "сосульки", что делает их ломкими и уязвимыми к повреждениям.

Осторожно с горячей водой

Горячая вода негативно влияет не только на волосы, но и на кожу головы. Она обезвоживает их, лишая естественного защитного слоя. Поэтому для мытья волос лучше использовать теплую воду и сократить время водных процедур до 5 – 10 минут. Длительный душ или горячая ванна приводят к потере кожного жира, который помогает удерживать влагу.

Как часто мыть волосы

Слишком частое мытье головы может стать причиной сухости кожи и ломкости волос. Кожа головы начнет шелушиться, а волосы станут более хрупкими.

Оптимальная частота мытья зависит от типа волос: кому-то нужно очищать волосы ежедневно, а другим достаточно мыть голову раз в три дня. Главное – ориентироваться на уровень загрязнения.

Роль кондиционеров для волос

Кондиционеры действительно могут улучшить состояние волос: они облегчают расчесывание, уменьшают спутанность и помогают бороться с чрезмерной электризацией, что особенно важно зимой во время ношения шапок. В их составе есть антистатические компоненты, которые делают волосы более послушными.

Однако важно выбирать средства, подходящие именно вашему типу волос и коже головы. Если возникают трудности с выбором, можно обратиться за консультацией к трихологу – специалисту по уходу за волосами.