Прорив у лікуванні діабету 1 типу: пацієнти позбулись залежності від інсуліну

Дивовижні результати випробувань нового препарату Zimislecel відкривають нову сторінку в історії боротьби з діабетом 1 типу. Одноразове введення цієї інноваційної терапії дозволило 10 із 12 пацієнтів із найважчою формою захворювання повністю відмовитися від інсуліну.

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