Прорив у лікуванні діабету 1 типу: пацієнти позбулись залежності від інсуліну
- Новий препарат Zimislecel показав дивовижні результати у лікуванні діабету 1 типу.
- 10 із 12 пацієнтів із важкою формою захворювання змогли повністю відмовитися від інсуліну після одноразового введення терапії.
Дивовижні результати випробувань нового препарату Zimislecel відкривають нову сторінку в історії боротьби з діабетом 1 типу. Одноразове введення цієї інноваційної терапії дозволило 10 із 12 пацієнтів із найважчою формою захворювання повністю відмовитися від інсуліну.
Решта учасників випробувань також змогли значно знизити дози гормону. Ці дані були представлені на щорічній конференції Американської діабетичної асоціації та опубліковані в авторитетному журналі New England Journal of Medicine, пише 24 Канал.
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Що таке діабет 1 типу
Діабет 1 типу – це аутоімунне захворювання: власна імунна система руйнує острівцеві клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін – ключовий гормон, який контролює рівень цукру в крові. Без інсуліну глюкоза накопичується в організмі та викликає небезпечні ускладнення – від пошкодження серця та нирок до порушень зору та нервової системи.
За даними ВООЗ, з цим діагнозом живуть близько 9 мільйонів людей по всьому світу. Для більшості – це пожиттєва необхідність контролювати цукор в крові та вводити інсулін щодня.
Одне з найпідступніших ускладнень – нечутливість до гіпоглікемії: приблизно у третини пацієнтів організм перестає реагувати на різке падіння цукру, і людина не відчуває тривожних симптомів (тремтіння, пітливість, слабкість). Це може призвести до втрати свідомості, судом і навіть смерті.
Як працює Zimislecel
Основою нової терапії стали стовбурові клітини – універсальні клітини, здатні перетворюватися на будь-які інші. Фахівці Vertex знайшли спосіб вирощувати з них острівцеві клітини підшлункової залози, зокрема необхідні для вироблення інсуліну бета-клітини. Пацієнту через інфузію (крапельницю) вводять ці клітини, які приживаються в печінці та починають виконувати свої функції, нормалізуючи рівень глюкози.
Практично відразу після введення препарату учасники експерименту стали потребувати менших доз інсуліну, а вже через пів року більша частина повністю відмовилася від уколів. Епізоди гіпоглікемії припинилися за перші 90 днів. Особливо важливо, що у випробуваннях брали участь пацієнти з найважчою формою діабету та повною нечутливістю до зниження цукру.
Недоліки нового препарату
Попри успіх, новий метод вимагає пожиттєвого приймання імунодепресантів – препаратів, що пригнічують імунну систему та знижують ризик відторгнення пересаджених клітин. Це, на жаль, збільшує ймовірність інфекцій та, можливо, онкологічних захворювань у майбутньому.
Залишається невідомим, чи підійде цей спосіб пацієнтам з менш важкими формами діабету 1 типу. До 2026 року компанія планує подати заявку на схвалення Zimislecel у FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками США).
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