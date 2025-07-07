Майбутнє вже настало: створили точний прилад для вимірювання тиску без манжети та стискання

Уявіть собі: виміряти артеріальний тиск тепер так само просто, як подивитися час на розумному годиннику. Дослідники Бостонського університету здійснили справжній технологічний прорив, створивши компактний сенсор для зап’ястя, який дозволяє контролювати тиск без звичної манжети.

Замість механічного стиснення новий пристрій використовує лазер і інноваційні оптичні датчики. Принцип роботи полягає в аналізі того, як лазерний промінь розсіюється, проходячи крізь шкіру, пише 24 Канал з посилання на Biomedical Optics Express.

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Новий прилад для вимірювання тиску

Взаємодіючи з еритроцитами, світло створює унікальний візерунок, з якого спеціальний алгоритм обчислює швидкість кровотоку та об’єм циркулюючої крові, а далі – і точні показники тиску.

Розробка особливо актуальна у боротьбі з гіпертонією, яку недарма називають "тихим вбивцею" – за статистикою ВООЗ, від неї страждає кожен третій дорослий на планеті. Багато людей навіть не підозрюють про свою хворобу: звичайні тонометри фіксують тиск лише в момент вимірювання, а він може різко змінюватися – через стрес, каву або навіть під час сну.

Нам вдалося створити систему, яка дозволяє відстежувати тиск у реальному часі протягом усього дня,

– підкреслює керівник проєкту Аріан Гарретт.

Точність нового приладу

Тестування показало, що нова технологія на 31% точніша за сучасні оптичні методи, а похибка при вимірюванні систолічного тиску складає лише 2,26 мм рт. ст., що відповідає суворим медичним стандартам.

Наразі команда працює над тим, щоб сенсор став ще меншим – настільки, щоб його було зручно носити як смартгодинник чи фітнес-браслет. Така мініатюризація відкриває нові горизонти для раннього виявлення серцево-судинних захворювань і постійного контролю стану пацієнтів.

Вчені впевнені: комерційна версія сенсора з’явиться на ринку вже в найближчі роки й зробить регулярний моніторинг тиску простим, зручним і доступним для мільйонів людей у всьому світі.