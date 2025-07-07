Будущее уже наступило: создали точный прибор для измерения давления без манжеты и сжатия

Представьте себе: измерить артериальное давление теперь так же просто, как посмотреть время на умных часах. Исследователи Бостонского университета совершили настоящий технологический прорыв, создав компактный сенсор для запястья, который позволяет контролировать давление без привычной манжеты.

Вместо механического сжатия новое устройство использует лазер и инновационные оптические датчики. Принцип работы заключается в анализе того, как лазерный луч рассеивается, проходя сквозь кожу, пишет 24 Канал со ссылкой на Biomedical Optics Express.

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Новый прибор для измерения давления

Взаимодействуя с эритроцитами, свет создает уникальный узор, из которого специальный алгоритм вычисляет скорость кровотока и объем циркулирующей крови, а дальше – и точные показатели давления.

Разработка особенно актуальна в борьбе с гипертонией, которую недаром называют "тихим убийцей" – по статистике ВОЗ, от нее страдает каждый третий взрослый на планете. Многие люди даже не подозревают о своей болезни: обычные тонометры фиксируют давление лишь в момент измерения, а оно может резко меняться – из-за стресса, кофе или даже во время сна.

Нам удалось создать систему, которая позволяет отслеживать давление в реальном времени в течение всего дня,

– подчеркивает руководитель проекта Ариан Гарретт.

Точность нового прибора

Тестирование показало, что новая технология на 31% точнее современных оптических методов, а погрешность при измерении систолического давления составляет лишь 2,26 мм рт. ст., что соответствует строгим медицинским стандартам.

Сейчас команда работает над тем, чтобы сенсор стал еще меньше – настолько, чтобы его было удобно носить как смарт-часы или фитнес-браслет. Такая миниатюризация открывает новые горизонты для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и постоянного контроля состояния пациентов.

Ученые уверены: коммерческая версия сенсора появится на рынке уже в ближайшие годы и сделает регулярный мониторинг давления простым, удобным и доступным для миллионов людей во всем мире.