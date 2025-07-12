Масштабне дослідження, що охопило 12 тисяч зразків з легенів пацієнтів за тридцять років, показало тривожні дані: якщо у 1994 році серед них не знаходили жодного стійкого до ліків грибка, то до 2024 року вже 17% штамів Aspergillus fumigatus отримали різні мутації, що захищають їх від терапії, пише 24 Канал з посилання на Phys.
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Ба більше, у багатьох пацієнтів виявляють одразу кілька різновидів таких стійких грибків, що значно ускладнює лікування.
Чому ми програємо в цій боротьбі
Головне джерело проблеми – широке використання азольних препаратів у сільському господарстві, особливо у квітникарстві та при вирощуванні сільгосппродукції.
Залишки цих речовин накопичуються в компостних купах та рослинних відходах, де грибки активно мутують, формуючи стійкі спори. Ці спори легко розносяться повітрям – і ми їх несвідомо вдихаємо.
Хто в групі ризику
Здоровий організм зазвичай справляється з грибками, що проникли в тіло. Однак у людей з ослабленим імунітетом Aspergillus fumigatus може викликати серйозні захворювання – аспергільоз.
Ця інфекція вражає не тільки легені, але здатна зачепити й придаткові пазухи носа, шкіру, навіть нервову систему. У важких випадках можливі кровотечі в легенях та проникнення грибка в мозок.
Особливо схильні до ризику:
- пацієнти, що перебувають у реанімації з COVID-19 або важкою формою грипу;
- люди з хронічними легеневими хворобами (ХОЗЛ), лейкемією;
- особи, які перенесли трансплантацію органів.
Інфікування Aspergillus fumigatus подвоює ризик смерті для цих груп.
Як змінюється підхід до лікування
Медики змушені адаптуватися до нової реальності – ще з 2017 року протоколи лікування були переглянуті. Зараз при виявленні грибкової інфекції лікарі одразу призначають комбіновану терапіюта підбирають альтернативи азольним препаратам.
Однак стійкі штами вже поширилися по всьому світу. Щоб впоратися із загрозою, вчені наполягають: настав час переглянути політику використання азолів у сільському господарстві.