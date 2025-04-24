Інвалідність в Україні: що змінилося після ліквідації МСЕК

Після ліквідації МСЕК в Україні рішення про встановлення інвалідності ухвалюють експертні медичні команди. Статус можуть надати на різні терміни – від одного року до безстрокового.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що впливає на тривалість інвалідності, розповідає 24 Канал.

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Безстроковий статус можуть отримати:

Пацієнти з анатомічними дефектами або незворотними порушеннями функцій/органів, що підтверджені документально;

Особи з І групою інвалідності, якщо вона зберігається понад 5 років;

Люди пенсійного віку;

Військовослужбовці, які під час служби зазнали незворотної втрати кінцівок або органів — у такому разі групу можуть навіть підвищити на один рівень.є

На 5 років інвалідність встановлюють:

Пацієнтам із тяжкими онкологічними або онкогематологічними діагнозами з несприятливим прогнозом;

Людям із тяжким перебігом хронічних хвороб.

На строк 1–3 роки інвалідність можуть надати:

Пацієнтам, які не входять до вищезазначених категорій;

Тим, кому вперше встановлюють III групу — на 1 рік, II групу — на 2 роки;

Тим, хто проходить повторне оцінювання — строк залежить від стану здоров’я.

Дата встановлення інвалідності

Для первинного звернення – це день направлення на оцінювання;

Для повторного – дата завершення попереднього строку інвалідності;

Якщо рішення змінене або групу не підтверджено – дата нового рішення.

Що з інвалідністю з дитинства Якщо людина має інвалідність з дитинства, то для отримання статусу вже в дорослому віці її слід направити на оцінювання щонайменше за 2 місяці до досягнення 18 років. У разі дотримання строків, датою встановлення інвалідності вважається день направлення. Якщо строки були порушені з поважної причини – датою буде день 18-річчя.

Важливо. У дорослому віці статус "інвалідність з дитинства" присвоюється лише за наявності підтверджуючих документів про захворювання або травму, отримані до 18 років.