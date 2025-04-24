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Здоровье 24 Здоровая жизнь Инвалидность в Украине: что изменилось после ликвидации МСЭК
24 апреля, 11:20
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Инвалидность в Украине: что изменилось после ликвидации МСЭК

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Решение об установлении инвалидности в Украине принимают экспертные медицинские команды, с возможностью предоставления статуса на разные сроки от одного года до бессрочного.
  • Бессрочный статус могут получить пациенты с анатомическими дефектами, І группой инвалидности более 5 лет, люди пенсионного возраста и военнослужащие с необратимыми потерями.

После ликвидации МСЭК в Украине решение об установлении инвалидности принимают экспертные медицинские команды. Статус могут предоставить на разные сроки – от одного года до бессрочного.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что влияет на продолжительность инвалидности, рассказывает 24 Канал.

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Бессрочный статус могут получить:

  • Пациенты с анатомическими дефектами или необратимыми нарушениями функций/органов, что подтверждены документально;
  • Лица с І группой инвалидности, если она сохраняется более 5 лет;
  • Люди пенсионного возраста;
  • Военнослужащие, которые во время службы понесли необратимую потерю конечностей или органов - в таком случае группу могут даже повысить на один уровень.е

На 5 лет инвалидность устанавливают:

  • Пациентам с тяжелыми онкологическими или онкогематологическими диагнозами с неблагоприятным прогнозом;
  • Людям с тяжелым течением хронических болезней.

На срок 1–3 года инвалидность могут предоставить:

  • Пациентам, которые не входят в вышеупомянутые категории;
  • Тем, кому впервые устанавливают III группу - на 1 год, II группу - на 2 года;
  • Тем, кто проходит повторное оценивание - срок зависит от состояния здоровья.

Дата установления инвалидности

  • Для первичного обращения – это день направления на оценивание;
  • Для повторного – дата завершения предыдущего срока инвалидности;
  • Если решение изменено или группа не подтверждена – дата нового решения.

Что с инвалидностью с детства

Если человек имеет инвалидность с детства, то для получения статуса уже во взрослом возрасте его следует направить на оценивание минимум за 2 месяца до достижения 18 лет. В случае соблюдения сроков, датой установления инвалидности считается день направления. Если сроки были нарушены по уважительной причине – датой будет день 18-летия.

Важно. Во взрослом возрасте статус "инвалидность с детства" присваивается только при наличии подтверждающих документов о заболевании или травме, полученные до 18 лет.

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