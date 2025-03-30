Інгредієнти, які зроблять каву джерелом здоров'я та енергії
- Доктор Вілл Булсевич рекомендує додавати до кави пряні спеції, такі як кориця, імбир, мускатний горіх і гвоздика, щоб покращити смак і збагатити напій корисними властивостями.
- Улюблена комбінація спецій лікаря - кориця, куркума та імбир, яка поєднується з соєвим молоком, надаючи напою антиоксидантні та протизапальні властивості.
Багато з нас не може уявити ранок без чашки кави, тож чому б не зробити улюблений напій кориснішим і смачнішим. замість звичних інгредієнтів, як от цукор, молоко, чи вершки, спробуйте додати пряні спеції.
Так. гастроентеролог і автор бестселера "Кулінарна книга з клітковиною" доктор Вілл Булсевич розповів у своєму Instagram, як спеції можуть не тільки змінити смак кави, а й збагатити її корисними властивостями, передає 24 Канал.
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Пряні спеції до кави
На першому місці у його списку – кориця. Це універсальна спеція, яка поєднується з іншими прянощами, надаючи напою м'яку солодкувату нотку. Її можна додавати прямо в кавову гущу або в готовий напій. У будь-якому разі результат буде чудовим.
Для тих, хто хоче збагатити смак кави і додати ще більше користі, доктор Булсевич рекомендує спробувати гарбузові спеції, які містять корицю, імбир, мускатний горіх і гвоздику. Цей ароматний мікс нагадує осінній лате з кав'ярень і чудово смакує в будь-яку пору року.
А ось його улюблена комбінація – кориця, куркума та імбир.
Цікаво. За словами лікаря, це тріо добре поєднується з соєвим молоком, що надає напою ніжності. Така кава збагачена антиоксидантами та має протизапальні властивості, допомагає зміцнити серце і покращує травлення.
Додавання спецій до кави – простий спосіб зробити щоденний напій корисним. Тож не варто боятись кспериментувати з новими смаками і дарувати своєму організму додаткову користь, адже навіть звичайна чашка кави може бути справжнім джерелом енергії та здоров’я.
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