На Буковині спалах кору: захворіло 38 людей

На Буковині зафіксували спалах кору. Станом на 8 січня 2025 року захворіло 38 людей. Медики працюють над локалізацією інфекції, щоб запобігти її подальшому поширенню.

Діти отримують лікування

Директор Чернівецької обласної дитячої лікарні повідомив місцевому виданну АСС, що всі хворі діти отримують необхідну медичну допомогу в інфекційному корпусі, інформує 24 Канал.

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Пацієнтів поділили за віковими групами: діти до трьох років перебувають в одному відділенні, а старші – в іншому.

Кожен хворий розміщений в окремому ізольованому боксі, що мінімізує ризики поширення вірусу. Лікування проходить під постійним наглядом медичного персоналу.

Чому кір небезпечний

Кір – що це? Кір – це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом Morbillivirus. Хвороба надзвичайно заразна і може спричинити серйозні ускладнення, такі як пневмонія, енцефаліт (запалення мозку) або навіть смерть.

Основні симптоми кору:

висока температура;

сухий кашель;

нежить;

кон’юнктивіт;

висип, який починається з обличчя та поширюється на все тіло.

Зверніть увагу! За даними Центру громадського здоров'я, у 2024 році кількість випадків кору в Україні зросла вшестеро. За 11 місяців зареєстрували 333 випадки проти 55 у 2023 році.

Як передається кір Кір передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання або безпосереднього контакту з інфікованою людиною. Вірус залишається активним на поверхнях кілька годин, що підвищує ризик зараження. Один хворий може заразити до 90% нещеплених людей, які перебувають з ним в одному приміщенні. Найвразливішими до інфекції є діти до 5 років, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Медики наголошують, що вакцинація є найефективнішим способом профілактики кору. Щеплення захищає від інфекції або значно полегшує її перебіг, знижуючи ризик серйозних ускладнень.