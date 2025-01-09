На Буковине вспышка кори: заболело 38 человек

На Буковине зафиксировали вспышку кори. По состоянию на 8 января 2025 года заболело 38 человек. Медики работают над локализацией инфекции, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

Дети получают лечение

Директор Черновицкой областной детской больницы сообщил местному изданию АСС, что все больные дети получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном корпусе, информирует 24 Канал.

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Пациентов разделили по возрастным группам: дети до трех лет находятся в одном отделении, а старшие – в другом.

Каждый больной размещен в отдельном изолированном боксе, что минимизирует риски распространения вируса. Лечение проходит под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Почему корь опасна

Корь – что это? Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Morbillivirus. Болезнь чрезвычайно заразна и может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит (воспаление мозга) или даже смерть.

Основные симптомы кори:

высокая температура;

сухой кашель;

насморк;

конъюнктивит;

сыпь, которая начинается с лица и распространяется на все тело.

Обратите внимание! По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году количество случаев кори в Украине выросло в шесть раз. За 11 месяцев зарегистрировали 333 случая против 55 в 2023 году.

Как передается корь Корь передается воздушно-капельным путем во время кашля, чихания или непосредственного контакта с инфицированным человеком. Вирус остается активным на поверхностях несколько часов, что повышает риск заражения. Один больной может заразить до 90% непривитых людей, которые находятся с ним в одном помещении. Самыми уязвимыми к инфекции являются дети до 5 лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Медики отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики кори. Прививка защищает от инфекции или значительно облегчает ее течение, снижая риск серьезных осложнений.