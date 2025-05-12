Спалах гепатиту в Києві: кількість хворих зросла

9 травня у Солом’янському районі Києва зареєстрували підвищення рівня захворюваності на гепатит А. Станом на 12 травня кількість інфікованих перевищила 30 осіб, причому серед них значна частина – діти.

Усього зафіксовано 34 випадки, з яких 20 – серед неповнолітніх. Переважну більшість пацієнтів, а саме 26 осіб (у тому числі 15 дітей), направили на стаціонарне лікування. Про це розповів гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак, передає 24 Канал.

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Спалах гепатиту A в Києві

Поширення інфекції наразі відбувається в межах Солом’янського району, випадків за його межами не виявлено. Проводиться епідеміологічне розслідування задля з’ясування джерела та причин спалаху.

За словами Сергія Чумака, після отримання інформації про перших хворих одразу були організовані відбори зразків води в бюветах і навчальних закладах району. Результати аналізів не показали відхилень від санітарних норм за хімічними, бактеріологічними та вірусологічними показниками.

Зважаючи на тривалий інкубаційний період хвороби, причина зараження могла бути пов’язана з попередніми аваріями на водопровідних мережах, які вже усунули, а системи промили. Точніше встановити джерело спалаху можливо тільки шляхом збирання епідеміологічного анамнезу у хворих,

– зазначив Чумак.

Також Київський міський центр контролю та профілактики хвороб звернувся до підприємства "Київводоканал" із запитом надати карти водопостачання та інформацію про можливі прориви мереж у мікрорайоні для визначення потенційного зв’язку з виникненням спалаху.

Що треба знати про гепатит A

Гепатит A – це гостре вірусне захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А (HAV). Найчастіше протікає у легкій формі, але може викликати серйозні ускладнення, особливо у літніх людей та людей із супутніми захворюваннями печінки.

Основні симптоми гепатиту A

Інкубаційний період: 14 – 28 днів.

Зниження апетиту;

Втомлюваність, слабкість;

Підвищення температури тіла;

Нудота, блювання;

Біль у животі (особливо у правому підребер’ї);

Потемніння сечі, світлий кал;

Жовтяниця (пожовтіння шкіри та склер очей).

Після перенесеного гепатиту А формується стійкий імунітет.