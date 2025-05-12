Вспышка гепатита в Киеве: количество заболевших возросло

9 мая в Соломенском районе Киева зарегистрировали повышение уровня заболеваемости гепатитом А. По состоянию на 12 мая количество инфицированных превысило 30 человек, причем среди них значительная часть – дети.

Всего зафиксировано 34 случая, из которых 20 – среди несовершеннолетних. Подавляющее большинство пациентов, а именно 26 человек (в том числе 15 детей), направили на стационарное лечение. Об этом рассказал гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Чумак, передает 24 Канал.

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Вспышка гепатита A в Киеве

Распространение инфекции пока происходит в пределах Соломенского района, случаев за его пределами не выявлено. Проводится эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки.

По словам Сергея Чумака, после получения информации о первых больных сразу были организованы отборы образцов воды в бюветах и учебных заведениях района. Результаты анализов не показали отклонений от санитарных норм по химическим, бактериологическим и вирусологическим показателям.

Учитывая длительный инкубационный период болезни, причина заражения могла быть связана с предыдущими авариями на водопроводных сетях, которые уже устранили, а системы промыли. Точнее установить источник вспышки возможно только путем сбора эпидемиологического анамнеза у больных,

– отметил Чумак.

Также Киевский городской центр контроля и профилактики болезней обратился к предприятию "Киевводоканал" с запросом предоставить карты водоснабжения и информацию о возможных прорывах сетей в микрорайоне для определения потенциальной связи с возникновением вспышки.

Что нужно знать о гепатите A

Гепатит A – это острое вирусное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А (HAV). Чаще всего протекает в легкой форме, но может вызвать серьезные осложнения, особенно у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями печени.

Основные симптомы гепатита A

Инкубационный период: 14 – 28 дней.

Снижение аппетита;

Утомляемость, слабость слабость;

Повышение температуры тела;

Тошнота, рвота;

Боль в животе (особенно в правом подреберье);

Потемнение мочи, светлый кал светлый кал;

Желтуха (пожелтение кожи и склер глаз).

После перенесенного гепатита А формируется стойкий иммунитет.