Встановили причину спалаху гепатиту А в Києві
- Спалах гепатиту А в Києві пов'язаний із забрудненням води в системі водопостачання, зокрема через перевищення рівня аміаку та недостатню кількість осадкового хлору.
- Школи, де захворіли учні, перевели на дистанційне навчання, а дослідження якості води та розслідування причин тривають, результати передаються до відповідних органів.
Спалах гепатиту А у столиці, ймовірно, пов'язаний із одноразовим потраплянням забрудненої води в систему водопостачання.
Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в ефірі Суспільного, передає 24 Канал.
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Перевищення аміаку у воді
Захворілі мешкають у мікрорайоні Відрадний, де раніше фіксували скарги на якість води. Лабораторні аналізи виявили перевищення рівня аміаку у водопровідній воді – це може вказувати на її забруднення каналізаційними стоками. Крім того, у зразках була недостатня кількість осадкового хлору.
Після аналізу кожного випадку можемо припустити, що причиною інфікування стало одноразове потрапляння забрудненої води в мережу. Це могло статися через підтоплення – наразі з'ясовуємо, де саме,
— зазначив Чумак.
Важливо. Попри ситуацію, дослідження якості води тривають щоденно – наразі показники відповідають нормам.
Школи на дистанційному
Також перевіряють підприємця, який відповідав за харчування в школах, де захворіли учні. Заклади тимчасово перевели на дистанційне навчання.
Усі результати розслідування передаються до поліції, міської влади, Київводоканалу, Київводфонду та Держпродспоживслужби.
Зауважимо, станом на 20 травня у Києві підтверджено 76 випадків гепатиту А. У місті тривають виїзні тестування.
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