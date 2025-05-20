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Здоровье 24 Лечение Установили причину вспышки гепатита А в Киеве
20 мая, 23:04
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Установили причину вспышки гепатита А в Киеве

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Вспышка гепатита А в Киеве связана с загрязнением воды в системе водоснабжения, в частности из-за превышения уровня аммиака и недостаточного количества осадочного хлора.
  • Школы, где заболели ученики, перевели на дистанционное обучение, а исследования качества воды и расследование причин продолжаются, результаты передаются в соответствующие органы.

Вспышка гепатита А в столице, вероятно, связана с одноразовым попаданием загрязненной воды в систему водоснабжения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в эфире Общественного, передает 24 Канал.

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Превышение аммиака в воде

Заболевшие живут в микрорайоне Отрадный, где ранее фиксировали жалобы на качество воды. Лабораторные анализы выявили превышение уровня аммиака в водопроводной воде – это может указывать на ее загрязнение канализационными стоками. Кроме того, в образцах было недостаточное количество осадочного хлора.

После анализа каждого случая можем предположить, что причиной инфицирования стало одноразовое попадание загрязненной воды в сеть. Это могло произойти из-за подтопления – сейчас выясняем, где именно,
- отметил Чумак.

Важно. Несмотря на ситуацию, исследования качества воды продолжаются ежедневно – пока показатели соответствуют нормам.

Школы на дистанционном

Также проверяют предпринимателя, который отвечал за питание в школах, где заболели ученики. Заведения временно перевели на дистанционное обучение.

Все результаты расследования передаются в полицию, городской власти, Киевводоканала, Киевводфонда и Госпродпотребслужбы.

Заметим, по состоянию на 20 мая в Киеве подтверждено 76 случаев гепатита А. В городе продолжаются выездные тестирования.

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