Установили причину вспышки гепатита А в Киеве
- Вспышка гепатита А в Киеве связана с загрязнением воды в системе водоснабжения, в частности из-за превышения уровня аммиака и недостаточного количества осадочного хлора.
- Школы, где заболели ученики, перевели на дистанционное обучение, а исследования качества воды и расследование причин продолжаются, результаты передаются в соответствующие органы.
Вспышка гепатита А в столице, вероятно, связана с одноразовым попаданием загрязненной воды в систему водоснабжения.
Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в эфире Общественного, передает 24 Канал.
Смотрите также Гепатит А: как обнаружить, насколько это опасно и как уберечься
Превышение аммиака в воде
Заболевшие живут в микрорайоне Отрадный, где ранее фиксировали жалобы на качество воды. Лабораторные анализы выявили превышение уровня аммиака в водопроводной воде – это может указывать на ее загрязнение канализационными стоками. Кроме того, в образцах было недостаточное количество осадочного хлора.
После анализа каждого случая можем предположить, что причиной инфицирования стало одноразовое попадание загрязненной воды в сеть. Это могло произойти из-за подтопления – сейчас выясняем, где именно,
- отметил Чумак.
Важно. Несмотря на ситуацию, исследования качества воды продолжаются ежедневно – пока показатели соответствуют нормам.
Школы на дистанционном
Также проверяют предпринимателя, который отвечал за питание в школах, где заболели ученики. Заведения временно перевели на дистанционное обучение.
Все результаты расследования передаются в полицию, городской власти, Киевводоканала, Киевводфонда и Госпродпотребслужбы.
Заметим, по состоянию на 20 мая в Киеве подтверждено 76 случаев гепатита А. В городе продолжаются выездные тестирования.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.