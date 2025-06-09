Що робити якщо згоріли на сонці: чітка, покрокова інструкція
- Стаття надає інструкції щодо розпізнавання сонячного опіку та дій у разі його виникнення, включаючи прийом ліків для зменшення болю та зволоження шкіри.
- Рекомендується уникати сонця та звертатися до лікаря при серйозних симптомах, а також використовувати сонцезахисний крем для запобігання опікам.
Літо – це час радості, тепла і, звісно, сонячних променів, які дарують нам засмагу та гарний настрій. Проте підвищена сонячна активність може призвести до неприємних наслідків, таких як сонячний опік.
У цій статті ми поговоримо про те, як розпізнати сонячний опік, що робити, якщо він стався, і як запобігти йому в майбутньому, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.
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Сонячний опік – це запалення шкіри, що виникає внаслідок тривалого впливу ультрафіолетових променів. Це може призвести не тільки до почервоніння та болю, а й до серйозніших наслідків, таких як передчасне старіння шкіри і ризик розвитку раку.
Як зрозуміти, що це сонячний опік
Ознаки сонячного опіку можуть включати:
- Почервоніння та набряк шкіри.
- Біль і відчуття спеки на поверхні шкіри.
- Утворення пухирців, наповнених рідиною.
- Головний біль, лихоманка, нудота та втома.
Відкриті ділянки тіла, такі як мочки вух і шкіра голови, також можуть постраждати від сонячного опіку.
Що робити, якщо згоріли на сонці
Якщо ви все ж отримали сонячний опік, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- Заспокойте біль. Прийміть аспірин або ібупрофен, щоб зменшити набряк і дискомфорт.
- Зволожуйте шкіру. Використовуйте зволожуючий крем, щоб допомогти шкірі відновитися.
- Не торкайтеся пухирців. Якщо пухирці утворилися, дайте їм зажити. Вони захищають шкіру від інфекцій.
- Уникайте сонця. Закривайте пошкоджені ділянки шкіри щільним одягом, поки вони заживають.
Коли звертатися до лікаря
Необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо:
- З'явилися великі пухирці на значній частині тіла.
- Температура підвищилася, з'явився озноб, сонливість або сплутання свідомості.
- Ви відчуваєте сильний дискомфорт.
Захист від сонця – це важлива частина турботи про здоров'я, особливо в літній період. Пам'ятайте, що використання сонцезахисного крему перед виходом на вулицю при ультрафіолетовому індексі 3 і вище може значно знизити ризик сонячного опіку.
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