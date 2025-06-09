Що робити якщо згоріли на сонці: чітка, покрокова інструкція

Літо – це час радості, тепла і, звісно, сонячних променів, які дарують нам засмагу та гарний настрій. Проте підвищена сонячна активність може призвести до неприємних наслідків, таких як сонячний опік.

У цій статті ми поговоримо про те, як розпізнати сонячний опік, що робити, якщо він стався, і як запобігти йому в майбутньому, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Сонячний опік – це запалення шкіри, що виникає внаслідок тривалого впливу ультрафіолетових променів. Це може призвести не тільки до почервоніння та болю, а й до серйозніших наслідків, таких як передчасне старіння шкіри і ризик розвитку раку.

Як зрозуміти, що це сонячний опік

Ознаки сонячного опіку можуть включати:

Почервоніння та набряк шкіри. Біль і відчуття спеки на поверхні шкіри. Утворення пухирців, наповнених рідиною. Головний біль, лихоманка, нудота та втома.

Відкриті ділянки тіла, такі як мочки вух і шкіра голови, також можуть постраждати від сонячного опіку.

Що робити, якщо згоріли на сонці

Якщо ви все ж отримали сонячний опік, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Заспокойте біль. Прийміть аспірин або ібупрофен, щоб зменшити набряк і дискомфорт.

Зволожуйте шкіру. Використовуйте зволожуючий крем, щоб допомогти шкірі відновитися.

Не торкайтеся пухирців. Якщо пухирці утворилися, дайте їм зажити. Вони захищають шкіру від інфекцій.

Уникайте сонця. Закривайте пошкоджені ділянки шкіри щільним одягом, поки вони заживають.

Коли звертатися до лікаря

Необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо:

З'явилися великі пухирці на значній частині тіла. Температура підвищилася, з'явився озноб, сонливість або сплутання свідомості. Ви відчуваєте сильний дискомфорт.

Захист від сонця – це важлива частина турботи про здоров'я, особливо в літній період. Пам'ятайте, що використання сонцезахисного крему перед виходом на вулицю при ультрафіолетовому індексі 3 і вище може значно знизити ризик сонячного опіку.