Что делать если сгорели на солнце: четкая, пошаговая инструкция
- Статья предоставляет инструкции по распознаванию солнечного ожога и действий в случае его возникновения, включая прием лекарств для уменьшения боли и увлажнения кожи.
- Рекомендуется избегать солнца и обращаться к врачу при серьезных симптомах, а также использовать солнцезащитный крем для предотвращения ожогов.
Лето – это время радости, тепла и, конечно, солнечных лучей, которые дарят нам загар и хорошее настроение. Однако повышенная солнечная активность может привести к неприятным последствиям, таким как солнечный ожог.
В этой статье мы поговорим о том, как распознать солнечный ожог, что делать, если он произошел, и как предотвратить его в будущем, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Солнечный ожог – это воспаление кожи, возникающее в результате длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это может привести не только к покраснению и боли, но и к более серьезным последствиям, таких как преждевременное старение кожи и риск развития рака.
Как понять, что это солнечный ожог
Признаки солнечного ожога могут включать:
- Покраснение и отек кожи.
- Боль и ощущение жара на поверхности кожи.
- Образование пузырьков, наполненных жидкостью.
- Головная боль, лихорадка, тошнота и усталость.
Открытые участки тела, такие как мочки ушей и кожа головы, также могут пострадать от солнечного ожога.
Что делать, если сгорели на солнце
Если вы все же получили солнечный ожог, следуйте следующим рекомендациям:
- Успокойте боль. Примите аспирин или ибупрофен, чтобы уменьшить отек и дискомфорт.
- Увлажняйте кожу. Используйте увлажняющий крем, чтобы помочь коже восстановиться.
- Не прикасайтесь к пузырькам. Если пузырьки образовались, дайте им зажить. Они защищают кожу от инфекций.
- Избегайте солнца. Закрывайте поврежденные участки кожи плотной одеждой, пока они заживают.
Когда обращаться к врачу
Необходимо обратиться за медицинской помощью, если:
- Появились большие пузырьки на значительной части тела.
- Температура повысилась, появился озноб, сонливость или спутанность сознания.
- Вы чувствуете сильный дискомфорт.
Защита от солнца – это важная часть заботы о здоровье, особенно в летний период. Помните, что использование солнцезащитного крема перед выходом на улицу при ультрафиолетовом индексе 3 и выше может значительно снизить риск солнечного ожога.
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