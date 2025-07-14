Чи справді перебування на сонці покращує настрій

Багато хто помічає, що в ясний день настрій стає кращим, а похмурість за вікном ніби тягне на сум. Це не просто відчуття – вчені підтверджують зв'язок між сонячним світлом і психологічним станом. Але наскільки великий цей вплив?

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