Действительно ли пребывание на солнце улучшает настроение
- Солнечный свет положительно влияет на психологическое самочувствие: Больше солнечных часов в день повышают уровень удовлетворенности жизнью, а неделя с достаточным количеством солнечных дней снижает проявления депрессии.
- Реакция на солнце зависит от образа жизни и возраста: Сильнее всего влияние солнца чувствуют люди, которые работают на свежем воздухе, семьи с маленькими детьми, пожилые люди (у них уменьшаются депрессивные симптомы), а молодежь реагирует на солнечные часы именно в день опроса.
- Солнце – важная, но не единственная часть психического здоровья: Хотя солнечный свет не является определяющим фактором счастья, он существенно улучшает настроение и психологическое счастье, а его эффект имеет причинно-следственный характер.
Многие замечают, что в ясный день настроение становится лучше, а пасмурность за окном будто тянет на грусть. Это не просто ощущения - ученые подтверждают связь между солнечным светом и психологическим состоянием. Но насколько велико это влияние?
На этот вопрос попытались ответить исследователи в крупномасштабном международном проекте, пишет 24 Канал со ссылкой на Biodemography and Social Biology.
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Как проводилось исследование
Группа ученых из США и Китая объединила данные почти 30 тысяч участников национального опроса с ежедневной информацией о погоде, собранной на 824 метеостанциях по всей стране. Они проанализировали, как количество солнечного света в день опроса и в предыдущие 7 дней связано с психологическим самочувствием людей.
Участников спрашивали:
- Насколько они довольны жизнью (оценка от 1 до 5);
- Есть ли у них проявления депрессии (по шкале от 0 до 24; вопросы касались сумму, одиночества, нарушения сна и других симптомов).
Параллельно учитывались такие важные факторы, как возраст, уровень дохода, образование, состояние здоровья, загрязнение воздуха, сезон и даже особенности проточной погоды.
Солнце влияет на настроение
- В солнечный день люди были больше довольны жизнью. Особенно заметно это проявлялось, когда день был по-настоящему светлым – более 11 солнечных часов.
- Облачная погода и короткий световой день (менее 3 часов солнца) слегка снижали уровень удовлетворенности.
- Влияние оказалось постепенным: чем больше солнца, тем немного выше удовлетворенность, хотя разница не была слишком сильной.
- На проявления депрессии солнечный свет в конкретный день почти не влиял, однако солнечная неделя до опроса статистически заметно снижала депрессивные симптомы.
Авторы исследования подчеркивают: влияние солнечного света за несколько дней важнее для нашего психического здоровья, чем просто один яркий день.
Кто особенно чувствителен к солнцу
Анализ показал, что отдельные группы реагируют на солнце сильнее других:
- Люди, которые работают на свежем воздухе (например, фермеры и строители), особенно явно ощущают влияние солнечных дней.
- Семьи с маленькими детьми нередко проводят больше времени на улице, и их удовлетворенность жизнью растет с солнечной погодой.
- У пожилых людей после недели ярких дней заметно уменьшаются проявления депрессии.
- Молодежь острее всего реагирует на количество солнечных часов именно в день опроса.
Для чистоты эксперимента ученые проверили, не влияет ли погода после опроса на настроение – оказалось, что нет. Итак, связь между солнцем и самочувствием действительно причинно-следственная.
Солнечный свет играет заметную, хотя и не главную, роль в формировании нашего настроения и психического здоровья. Он – важная часть сложной системы факторов, влияющих на психологическое счастье. Поэтому не стоит недооценивать силу солнечного дня – возможно, прогулка на улице подарит вам больше радости, чем кажется на первый взгляд.
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