Действительно ли пребывание на солнце улучшает настроение

Многие замечают, что в ясный день настроение становится лучше, а пасмурность за окном будто тянет на грусть. Это не просто ощущения - ученые подтверждают связь между солнечным светом и психологическим состоянием. Но насколько велико это влияние?

На этот вопрос попытались ответить исследователи в крупномасштабном международном проекте, пишет 24 Канал со ссылкой на Biodemography and Social Biology.

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Как проводилось исследование

Группа ученых из США и Китая объединила данные почти 30 тысяч участников национального опроса с ежедневной информацией о погоде, собранной на 824 метеостанциях по всей стране. Они проанализировали, как количество солнечного света в день опроса и в предыдущие 7 дней связано с психологическим самочувствием людей.

Участников спрашивали:

Насколько они довольны жизнью (оценка от 1 до 5);

Есть ли у них проявления депрессии (по шкале от 0 до 24; вопросы касались сумму, одиночества, нарушения сна и других симптомов).

Параллельно учитывались такие важные факторы, как возраст, уровень дохода, образование, состояние здоровья, загрязнение воздуха, сезон и даже особенности проточной погоды.

Солнце влияет на настроение

В солнечный день люди были больше довольны жизнью. Особенно заметно это проявлялось, когда день был по-настоящему светлым – более 11 солнечных часов.

Облачная погода и короткий световой день (менее 3 часов солнца) слегка снижали уровень удовлетворенности.

Влияние оказалось постепенным: чем больше солнца, тем немного выше удовлетворенность, хотя разница не была слишком сильной.

На проявления депрессии солнечный свет в конкретный день почти не влиял, однако солнечная неделя до опроса статистически заметно снижала депрессивные симптомы.

Авторы исследования подчеркивают: влияние солнечного света за несколько дней важнее для нашего психического здоровья, чем просто один яркий день.

Кто особенно чувствителен к солнцу

Анализ показал, что отдельные группы реагируют на солнце сильнее других:

Люди, которые работают на свежем воздухе (например, фермеры и строители), особенно явно ощущают влияние солнечных дней. Семьи с маленькими детьми нередко проводят больше времени на улице, и их удовлетворенность жизнью растет с солнечной погодой. У пожилых людей после недели ярких дней заметно уменьшаются проявления депрессии. Молодежь острее всего реагирует на количество солнечных часов именно в день опроса.

Для чистоты эксперимента ученые проверили, не влияет ли погода после опроса на настроение – оказалось, что нет. Итак, связь между солнцем и самочувствием действительно причинно-следственная.

Солнечный свет играет заметную, хотя и не главную, роль в формировании нашего настроения и психического здоровья. Он – важная часть сложной системы факторов, влияющих на психологическое счастье. Поэтому не стоит недооценивать силу солнечного дня – возможно, прогулка на улице подарит вам больше радости, чем кажется на первый взгляд.