Про це 24 Каналу розповіла екологічна директорка ГО SaveDnipro Анастасія Скок, зазначивши, що підвищена концентрація пилу зумовлена пожежами в екосистемі області. Вона додала, що ця ситуація повторюється кожного року.

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Не нова ситуація

Анастасія Скок наголосила, що Київ і всі північні міста розташовані на території Полісся, яке дуже багате торф'яними болотами. Саме через кліматичні зміни в Україні, зараз посушливий вересень, ці болота починають горіти.

ДСНС про це попереджає. Майже кожного року в один і той самий період, з кінця серпня до середини листопада, відбуваються пожежі,

– сказала екологічна директорка ГО SaveDnipro.

На її думку, ця ситуація повторюватиметься і надалі, якщо не буде запроваджено державної програми зволоження торф'яників.

Працівники природно-заповідних фондів, де є такі болота слідкують за ними й одні з перших повідомляють про загоряння.

Необхідно кожного року планували й бути готовими, що на початку вересня можливі випадки задимлення (смогу – 24 Канал),

– зауважила Анастасія Скок.

Як смог впливає на здоров'я людей

Екологічна директорка ГО SaveDnipro підкреслила, що ті елементи, які забруднюють повітря під час смогу у Київ та інших регіонах України можуть проникати в організм людини через стінки капілярів.

Коли пил накопичується у людському організмі, то це призводить до довгострокових наслідків. Найперше у небезпеці групи ризику, зокрема ті, хто страждає на респіраторні чи онкологічні захворювання, діти та літні люди,

– висловилась вона.

Якщо роками накопичується дрібнодисперсний пил в організмі, то це може призвести до подразнення дихальних шляхів чи хронічних захворювань.