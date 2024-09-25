Про це 24 Каналу розповіла екологічна директорка ГО SaveDnipro Анастасія Скок, зазначивши, що підвищена концентрація пилу зумовлена пожежами в екосистемі області. Вона додала, що ця ситуація повторюється кожного року.
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Не нова ситуація
Анастасія Скок наголосила, що Київ і всі північні міста розташовані на території Полісся, яке дуже багате торф'яними болотами. Саме через кліматичні зміни в Україні, зараз посушливий вересень, ці болота починають горіти.
ДСНС про це попереджає. Майже кожного року в один і той самий період, з кінця серпня до середини листопада, відбуваються пожежі,
– сказала екологічна директорка ГО SaveDnipro.
На її думку, ця ситуація повторюватиметься і надалі, якщо не буде запроваджено державної програми зволоження торф'яників.
Працівники природно-заповідних фондів, де є такі болота слідкують за ними й одні з перших повідомляють про загоряння.
Необхідно кожного року планували й бути готовими, що на початку вересня можливі випадки задимлення (смогу – 24 Канал),
– зауважила Анастасія Скок.
Як смог впливає на здоров'я людей
Екологічна директорка ГО SaveDnipro підкреслила, що ті елементи, які забруднюють повітря під час смогу у Київ та інших регіонах України можуть проникати в організм людини через стінки капілярів.
Коли пил накопичується у людському організмі, то це призводить до довгострокових наслідків. Найперше у небезпеці групи ризику, зокрема ті, хто страждає на респіраторні чи онкологічні захворювання, діти та літні люди,
– висловилась вона.
Якщо роками накопичується дрібнодисперсний пил в організмі, то це може призвести до подразнення дихальних шляхів чи хронічних захворювань.