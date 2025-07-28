У Харкові трьох лікарів звинувачують у смерті ненародженої двійні

У Харкові у 2024 році сталася трагічна подія: під час вагітності жінки загинули обидві її ненароджені доньки. Одна з близнючок перестала розвиватися ще в утробі матері, а друга померла під час термінового кесаревого розтину.

За словами начальника слідчого управління поліції Сергія Болвінова, 39-річна харків’янка перебувала на обліку з багатоплідною вагітністю – ситуацією, яка сама по собі вважається такою, що вимагає особливої уваги медиків і регулярного контролю стану здоров’я майбутньої мами та дітей, пише 24 Канал.

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Смерть двійнят у Харкові

Однак, як встановили правоохоронці, лікарі не зважили на результати ультразвукової діагностики, які свідчили про небезпечну нерівномірність розвитку плодів.

Ці тривожні ознаки не були відображені у медичних записах, а необхідних дій для ретельного моніторингу стану вагітної не вжили. У результаті медики пропустили критичний момент, коли одна з дівчаток перестала розвиватися.

Коли стан матері різко погіршився, її терміново направили до перинатального центру. Там з’ясували: один із плодів уже мертвий, а, за словами поліції, жінка могла носити загиблу дитину в утробі до двох тижнів. Для порятунку другого малюка було проведено екстрений кесарів розтин, однак і ця дитина не вижила.

У зв’язку з цим трьом акушерам-гінекологам, які відповідали за ведення вагітності, вручили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Як зазначають у прокуратурі, ігнорування результатів обстежень, неточність у встановленні діагнозу та затримка з госпіталізацією суперечили встановленим медичним стандартам і коштували життя двом ненародженим дітям.

Лікарям інкримінують частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. За це їм загрожує до 2 років ув'язнення.