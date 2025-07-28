У Харкові трьох лікарів звинувачують у смерті ненародженої двійні
- У Харкові трьох лікарів звинувачують у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті ненароджених двійнят.
- Лікарі проігнорували результати УЗД, не відобразили тривожні ознаки в медичних записах, що суперечило медичним стандартам і коштувало життя дітям.
- Лікарям інкримінують частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України, що передбачає до 2 років ув'язнення.
У Харкові у 2024 році сталася трагічна подія: під час вагітності жінки загинули обидві її ненароджені доньки. Одна з близнючок перестала розвиватися ще в утробі матері, а друга померла під час термінового кесаревого розтину.
За словами начальника слідчого управління поліції Сергія Болвінова, 39-річна харків’янка перебувала на обліку з багатоплідною вагітністю – ситуацією, яка сама по собі вважається такою, що вимагає особливої уваги медиків і регулярного контролю стану здоров’я майбутньої мами та дітей, пише 24 Канал.
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Смерть двійнят у Харкові
Однак, як встановили правоохоронці, лікарі не зважили на результати ультразвукової діагностики, які свідчили про небезпечну нерівномірність розвитку плодів.
Ці тривожні ознаки не були відображені у медичних записах, а необхідних дій для ретельного моніторингу стану вагітної не вжили. У результаті медики пропустили критичний момент, коли одна з дівчаток перестала розвиватися.
Коли стан матері різко погіршився, її терміново направили до перинатального центру. Там з’ясували: один із плодів уже мертвий, а, за словами поліції, жінка могла носити загиблу дитину в утробі до двох тижнів. Для порятунку другого малюка було проведено екстрений кесарів розтин, однак і ця дитина не вижила.
У зв’язку з цим трьом акушерам-гінекологам, які відповідали за ведення вагітності, вручили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.
Як зазначають у прокуратурі, ігнорування результатів обстежень, неточність у встановленні діагнозу та затримка з госпіталізацією суперечили встановленим медичним стандартам і коштували життя двом ненародженим дітям.
Лікарям інкримінують частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. За це їм загрожує до 2 років ув'язнення.
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