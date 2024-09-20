Чому зʼявляється слиз у горлі

Носогорлові залози постійно виробляють слиз – від однієї до двох літрів на добу, пише Cleveland Clinic. Він виконує важливі функції: зволожує і очищає слизову оболонку носа, фільтрує повітря і допомагає боротися з інфекціями. Якщо слиз у надлишку стікає по задній стінці горла, цей стан називають постназальним затіканням.

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Причинами постназального затікання може бути:

алергія;

застуда;

грип;

інфекція;

викривлення носової перегородки;

перепади температури;

сухість повітря;

вагітність;

хронічний кислотний рефлюкс (ГЕРХ).

Деякі медикаменти, такі як оральні контрацептиви або ліки проти гіпертонії, також можуть сприяти появі слизу.

Що робити, якщо зʼявився слиз в горлі

Лікування залежить від першопричини. При застуді корисно пити теплі напої, такі як чай або бульйон, щоб розріджувати слиз. У разі викривлення перегородки може знадобитися септопластика.

При алергії потрібно приймати антигістаміни, які призначені лікарем. Якщо причиною є ГЕРХ, можливо, доведеться скоригувати дієту, знизити вагу, розпочати приймання блокаторів кислоти після консультації з гастроентерологом.

Щоб полегшити симптоми постназального затікання, пийте більше води, уникайте кофеїну та сечогінних засобів. Зверніться до лікаря, якщо у вас з'явилися висока температура, утруднення дихання або неприємний запах слизу.