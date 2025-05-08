Скільки в Україні курців: невтішна тенденція, особливо серед молодих людей

В Україні спостерігається зростання кількості людей, які користуються тютюновими та нікотиновими продуктами. Таких осіб уже 31%, і четверта частина з них (27%) вживає тютюн чи нікотин щодня.

Результати дослідження свідчать про суттєве збільшення споживання нікотинових і тютюнових виробів серед молоді у віці 18–39 років. Такі дані оприлюднили експерти Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), повідомляє Центр громадського здоров’я, передає 24 Канал.

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Скільки в Україні курців

Якщо у 2024 році такі звички мали 33% представників цієї вікової групи, то у 2025 їх частка вже сягнула 45%. Зокрема, 37% молодих курців віддають перевагу пристроям для електричного нагрівання тютюну, а 39% користуються електронними сигаретами.

Соціологи припускають, що однією з причин такої тенденції є агресивна реклама та просування сучасних тютюнових виробів, орієнтована передусім на молодих людей. Дослідники констатують, що саме молодь залишається головною цільовою групою для тютюнової індустрії.

Щоденне споживання тютюну або нікотину характерне для 27% курців, а ще 4% вживають їх епізодично. Дослідження вкотре підтвердило, що ця шкідлива звичка поширеніша серед чоловіків (41%), ніж серед жінок (16%).

Одночасне використання різних видів тютюнової продукції

Крім того, 21% респондентів заявили, що одночасно використовують два чи три види тютюнової продукції. Найбільше це спостерігається серед молоді (45%), які часто комбінують звичайні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну (ТВЕН).

Фахівці зазначають, що одночасне вживання кількох видів нікотинових виробів сприяє посиленню залежності й становить загрозу для здоров’я, що потребує більш детальних досліджень.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з 14 лютого по 4 березня 2025 року серед 2029 українців, які мешкають на підконтрольних Україні територіях.

Окреме дослідження КМІС виявило, що значний рівень уживання тютюнових виробів серед молоді пов'язаний із частим контактом із рекламою такої продукції. Зокрема, матеріали щодо ТВЕН помічають 43% українців, а серед молоді 18–29 років — аж 75%. Найчастіше рекламу бачать у торгових точках та онлайн.

38% молодих учасників дослідження вірять у міф, що ТВЕН завдають меншої шкоди, ніж класичні сигарети, хоча більшість опитаних (81%) визнають шкідливий вплив цих виробів на організм.