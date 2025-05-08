Сколько в Украине курильщиков: неутешительная тенденция, особенно среди молодых людей

В Украине наблюдается рост количества людей, которые пользуются табачными и никотиновыми продуктами. Таких лиц уже 31%, и четвертая часть из них (27%) употребляет табак или никотин ежедневно.

Результаты исследования свидетельствуют о существенном увеличении потребления никотиновых и табачных изделий среди молодежи в возрасте 18–39 лет. Такие данные обнародовали эксперты Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает Центр общественного здоровья, передает 24 Канал.

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Сколько в Украине курильщиков

Если в 2024 году такие привычки имели 33% представителей этой возрастной группы, то в 2025 их доля уже достигла 45%. В частности, 37% молодых курильщиков предпочитают устройства для электрического нагрева табака, а 39% пользуются электронными сигаретами.

Социологи предполагают, что одной из причин такой тенденции является агрессивная реклама и продвижение современных табачных изделий, ориентированная прежде всего на молодых людей. Исследователи констатируют, что именно молодежь остается главной целевой группой для табачной индустрии.

Ежедневное потребление табака или никотина характерно для 27% курильщиков, а еще 4% употребляют их эпизодически. Исследование в очередной раз подтвердило, что эта вредная привычка более распространена среди мужчин (41%), чем среди женщин (16%).

Одновременное использование различных видов табачной продукции

Кроме того, 21% респондентов заявили, что одновременно используют два или три вида табачной продукции. Больше всего это наблюдается среди молодежи (45%), которые часто комбинируют обычные сигареты и устройства для нагревания табака (ТИЭН).

Специалисты отмечают, что одновременное употребление нескольких видов никотиновых изделий способствует усилению зависимости и представляет угрозу для здоровья, что требует более детальных исследований.

Опрос проводился методом телефонных интервью с 14 февраля по 4 марта 2025 года среди 2029 украинцев, проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Отдельное исследование КМИС выявило, что значительный уровень употребления табачных изделий среди молодежи связан с частым контактом с рекламой такой продукции. В частности, материалы по ТВЕН замечают 43% украинцев, а среди молодежи 18–29 лет - аж 75%. Чаще всего рекламу видят в торговых точках и онлайн.

38% молодых участников исследования верят в миф, что ТИЭН наносят меньший вред, чем классические сигареты, хотя большинство опрошенных (81%) признают вредное воздействие этих изделий на организм.