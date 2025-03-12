Несмотря на многолетнюю борьбу с табачной зависимостью, сигареты глубоко укоренились в жизнь и культуру многих европейцев. ВОЗ провела исследование, которое охватывало потребителей табака в возрасте от 15 лет, и результаты оказались достаточно тревожными, сообщает 24 Канал.
Также на тему Почему люди на самом деле занимаются спортом: обнаружили основную мотивацию
Топ стран с наибольшим количеством курильщиков
- Сербия и Болгария (около 39% взрослого населения регулярно курят);
- Хорватия (37%);
- Андорра и Кипр (по 36%);
- Босния и Герцеговина (35%);
- Франция (34%) и Латвия (32%);
В десятке также оказались Грузия (32%) и Венгрия (32%).
Высокая концентрация стран с большим количеством курильщиков в Балканском регионе и Восточной Европе объясняется сразу несколькими причинами: устоявшимися традициями курения, слабой антинаркотической политикой и низким уровнем экономической стабильности.
Согласно исследованиям, проведенными в масштабах всего региона, низкий социально-экономический статус часто становится ключевым фактором, побуждающим как мужчин, так и женщин к курению.
В каких странах Европы меньше всего курит
Для сравнения, самые низкие показатели курения в Европе зафиксировано в Исландии (8%) и Норвегии, где только 12% населения старше 15 лет регулярно употребляют табачные изделия. Средний показатель по региону составляет 25%. В Украине курит примерно 23,6% взрослых.
Несмотря на значительные усилия европейских стран в борьбе с курением, статистика демонстрирует серьезную диспропорцию в достигнутом прогрессе. Там, где введены строгие ограничения на рекламу табачной продукции, высокие налоги и доступные программы отказа от курения, наблюдается положительная динамика.
Однако в регионах с нестабильной экономикой и глубоко укоренившейся культурой курения ситуация остается практически неизменной. Курение по-прежнему остается одной из основных причин преждевременной смертности в Европейском Союзе.