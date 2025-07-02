Спорт зменшує ризик смерті на 40%: скільки потрібно займатись

Міжнародна група вчених провела масштабне дослідження того, як фізична активність впливає на тривалість життя та ризик розвитку важких захворювань – від серцево-судинних патологій до онкології.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує дорослим приділяти фізичним вправам приблизно п'ять годин на тиждень (наприклад, швидка ходьба, легкий біг або тривалі прогулянки на природі), або дві з половиною години на тиждень інтенсивних тренувань, пише 24 Канал з посилання на British Journal of Sports Medicine.

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Скільки потрібно займатись спортом

Вчені з Австралії, Японії, Бразилії та Литви об'єднали дані 85 наукових робіт, опублікованих до квітня минулого року, в яких брали участь від 357 до майже 6,6 мільйона осіб віком від 18 до 96 років. За станом їхнього здоров'я спостерігали протягом 6 – 8 років.

Під час аналізу з'ясувалося: регулярна рухова активність, що відповідає рекомендаціям ВООЗ або перевищує їх, знижує ризик смерті в будь-який момент часу на 20 – 40%. Причому це справедливо і для помірних, і для високоінтенсивних навантажень, а їхнє поєднання особливо ефективне. Цікаво, що перевищення рекомендованого обсягу занять не дає додаткової користі.

Користь для серця і не тільки

Особливо помітно фізична активність захищає від хвороб серця: ризик померти від серцево-судинних ускладнень у активних людей був нижчим приблизно на 40% порівняно з малорухливими однолітками. Для онкологічних захворювань цей показник склав 25%.

Ще один важливий висновок: навіть якщо людина почала займатися спортом лише в зрілі роки, її ризик смерті від усіх причин знижувався на 20 – 25% порівняно з тими, хто так і не включив рух у своє життя.

Дослідники відзначають обмеженість даних: інтенсивність та кількість занять оцінюються, як правило, зі слів самих випробуваних. Але висновки однозначні: навіть мінімальна активність краще, ніж її повна відсутність, а почати рухатися корисно в будь-якому віці.