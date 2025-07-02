Спорт уменьшает риск смерти на 40%: сколько нужно заниматься

Международная группа ученых провела масштабное исследование того, как физическая активность влияет на продолжительность жизни и риск развития тяжелых заболеваний –от сердечно-сосудистых патологий до онкологии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым уделять физическим упражнениям примерно пять часов в неделю (например, быстрая ходьба, легкий бег или длительные прогулки на природе), или два с половиной часа в неделю интенсивных тренировок, пишет 24 Канал со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

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Сколько нужно заниматься спортом

Ученые из Австралии, Японии, Бразилии и Литвы объединили данные 85 научных работ, опубликованных до апреля прошлого года, в которых участвовали от 357 до почти 6,6 миллиона человек в возрасте от 18 до 96 лет. За состоянием их здоровья наблюдали в течение 6 – 8 лет.

Во время анализа выяснилось: регулярная двигательная активность, соответствующая рекомендациям ВОЗ или превышающая их, снижает риск смерти в любой момент времени на 20 – 40%. Причем это справедливо и для умеренных, и для высокоинтенсивных нагрузок, а их сочетание особенно эффективно. Интересно, что превышение рекомендованного объема занятий не дает дополнительной пользы.

Польза для сердца и не только

Особенно заметно физическая активность защищает от болезней сердца: риск умереть от сердечно-сосудистых осложнений у активных людей был ниже примерно на 40% по сравнению с малоподвижными сверстниками. Для онкологических заболеваний этот показатель составил 25%.

Еще один важный вывод: даже если человек начал заниматься спортом лишь в зрелые годы, его риск смерти от всех причин снижался на 20 – 25% по сравнению с теми, кто так и не включил движение в свою жизнь.

Исследователи отмечают ограниченность данных: интенсивность и количество занятий оцениваются, как правило, со слов самих испытуемых. Но выводы однозначны: даже минимальная активность лучше, чем ее полное отсутствие, а начать двигаться полезно в любом возрасте.