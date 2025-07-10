Исследователи из Университетского колледжа Лондона провели эксперимент: 132 добровольца с разным уровнем физической подготовки прошли восьминедельную программу тренировок. На старте ученые оценили физическую форму, индивидуальные психологические особенности и уровень стресса участников, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Psychology.
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Новое исследование физической активности
В течение программы каждый из них выполнял еженедельно три различные велотренировки на выносливость (от длительных и легких – до интенсивных интервальных), а также одну силовую тренировку, включавшую базовые упражнения – приседания, выпады, отжимания и ягодичные мостики. Сложность занятий увеличивали постепенно, чтобы дать время адаптироваться.
После каждого занятия участники отмечали, насколько им понравилась тренировка. После окончания эксперимента у всех, кто прошел его до конца (86 человек), заново измерили уровень физической формы и стресса. Независимо от характера, все стали сильнее и подтянутее, однако различия в восприятии удовольствия от спорта оказались очень заметными.
Как характер влияет на физическую активность
Экстраверты были в восторге от высокоинтенсивных нагрузок – энергичные тренировки подогревали их азарт и энтузиазм.
Люди с выраженным нейротизмом (склонные к переживаниям и тревожности) предпочитали короткие, но активные тренировки. Им было важнее заниматься самостоятельно и не чувствовать на себе пристального внимания или контроля.
Участники с чертой добросовестности (организованные и целеустремленные) чаще всего уже имели хорошую форму, но получали меньше удовольствия от процесса. Для них спорт – прежде всего способ поддерживать здоровье, а не источник эмоций.
Особо стоит отметить: именно у людей с высоким уровнем нейротизма регулярные занятия фитнесом способствовали значительному снижению стресса. Ученые предполагают, что в этом кроются дополнительные преимущества спорта для эмоционально чувствительных людей.
Главный вывод экспертов: если подобрать вид физической активности с учетом личных особенностей, заниматься спортом станет легче и приятнее, а значит – регулярнее и с большим эффектом для здоровья. Индивидуальный подход способен не только повысить мотивацию, но и помочь каждому раскрыть свой спортивный потенциал.