Скільки грамів м'яса можна споживати без шкоди для здоров'я та планети

Раціон, що підтримує здоров'я серця, судин і травної системи, може також стати внеском у збереження планети. Нове дослідження показало, скільки м’яса можна вживати щотижня, щоб це було безпечно і для організму, і для довкілля.

Точна порція м'яса на людину

Дослідницька група під керівництвом екологині Каролайн Гебари з Технічного університету Данії визначила точну порцію м'яса на день, детальніше розповідає 24 Канал.

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Порція м'яса, що є корисною для здоров'я та екологічно прийнятною становить – 255 грамів на тиждень. Це приблизно дві середні курячі грудки.

"Така кількість дозволяє зберігати повноцінне харчування, знижуючи ризики серцево-судинних захворювань і водночас зменшуючи тиск на екосистеми", – ідеться у статті.

Скільки насправді споживають люди

Для порівняння, у США та країнах Європи у 2021 році споживання м'яса в середньому було в 6–10 разів вищим за цю норму. Особливо шкідливим з точки зору довкілля та здоров'я є червоне м'ясо, зокрема яловичина.

Його виробництво пов'язане з викидами парникових газів, зростанням рівня холестерину в організмі та підвищеним ризиком онкозахворювань і серцевих патологій.

Безпечніше обирати курятину

Натомість курятина, риба, яйця та помірна кількість сиру можуть бути частиною збалансованого раціону, якщо решта харчування включає овочі, цільнозернові, бобові та інші продукти з низьким екологічним слідом.

Автори дослідження наголосили, що про повну відмову від м'яса не йдеться. Вони лише радять споживати його помірно та усвідомлено – на користь здоров'я та майбутнього планети.