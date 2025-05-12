Сколько граммов мяса можно потреблять без вреда для здоровья и планеты

Рацион, поддерживающий здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы, может также стать вкладом в сохранение планеты. Новое исследование показало, сколько мяса можно употреблять еженедельно, чтобы это было безопасно и для организма, и для окружающей среды.

Точная порция мяса на человека

Исследовательская группа под руководством эколога Каролайн Гебары из Технического университета Дании определила точную порцию мяса в день, подробнее рассказывает 24 Канал.

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Порция мяса, что является полезной для здоровья и экологически приемлемой составляет – 255 граммов в неделю. Это примерно две средние куриные грудки.

"Такое количество позволяет сохранять полноценное питание, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно уменьшая давление на экосистемы", – говорится в статье.

Сколько на самом деле потребляют люди

Для сравнения, в США и странах Европы в 2021 году потребление мяса в среднем было в 6–10 раз выше этой нормы. Особенно вредным с точки зрения окружающей среды и здоровья является красное мясо, в частности говядина.

Его производство связано с выбросами парниковых газов, ростом уровня холестерина в организме и повышенным риском онкозаболеваний и сердечных патологий.

Безопаснее выбирать курятину

Зато курятина, рыба, яйца и умеренное количество сыра могут быть частью сбалансированного рациона, если остальное питание включает овощи, цельнозерновые, бобовые и другие продукты с низким экологическим следом.

Авторы исследования отметили, что о полном отказе от мяса речь не идет. Они лишь советуют потреблять его умеренно и осознанно – в пользу здоровья и будущего планеты.