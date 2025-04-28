Мʼясо птиці виявилось небезпечнішим, ніж вважалось

Лікарі та фахівці в галузі дієтології зазвичай рекомендують обирати м’ясо птиці як корисну альтернативу яловичині та свинині. Однак італійські вчені, провівши нове дослідження, дійшли висновку, що це популярне джерело білка може мати певні ризики.

Дослідники з Італії виявили несподіваний зв’язок між регулярним споживанням великої кількості курятини і захворюваннями шлунково-кишкового тракту, включно з онкологічними. Деталі їхньої роботи та результати були опубліковані в науковому журналі Nutrients, повідомляє 24 Канал.

Також на тему Шість продуктів, які допоможуть схуднути в животі

Нове дослідження впливу мʼяса

Дослідження, проведене вченими з Національного інституту гастроентерології (Італія), включало аналіз даних про стан здоров’я і харчування 4869 жителів південних регіонів країни. Учасники дослідження перебували під спостереженням у середньому 18,8 року, а їхній вік варіювався від 18 до 105 років на момент завершення збору даних у грудні 2024 року.

За період дослідження померли 1028 учасників (21,1%), з яких 108 осіб (10,5%) померли від різних видів раку шлунково-кишкового тракту. Вчені ретельно вивчили щотижневе споживання білого та червоного м’яса учасниками, включаючи їхнє співвідношення. З’ясувалося, що біле м’ясо складало близько 41% загальної кількості м’яса в раціоні.

Підвищений ризик раку

За допомогою різних моделей регресійного аналізу дослідники оцінили вплив споживання м’яса на ризик смерті від раку ШКТ. Результати показали, що споживання понад 300 грамів м’яса птиці на тиждень збільшувало ймовірність смерті від раку шлунково-кишкового тракту на 27% порівняно з тими, хто їв менш як 100 грамів на тиждень.

Крім того, було відзначено, що учасники, які померли від інших видів раку, не пов’язаних із системою травлення, частіше вживали червоне м’ясо, яке становило 64% їхнього раціону.

Недоліки дослідження

Однак учені закликають не поспішати з глобальними висновками. По-перше, обсерваційні дослідження не дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок. Вони лише вказують на можливу взаємозалежність між споживанням курятини та підвищеним ризиком.

По-друге, відсутні дані про способи приготування м’яса, рівень споживання фастфуду та інші особливості харчування учасників. По-третє, не враховувалась фізична активність, яка відіграє ключову роль у підтримці здоров’я. Також результати, отримані на півдні Італії, можуть бути неактуальними для інших регіонів.