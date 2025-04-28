Мясо птицы оказалось опаснее, чем считалось

Врачи и специалисты в области диетологии обычно рекомендуют выбирать мясо птицы как полезную альтернативу говядине и свинине. Однако итальянские ученые, проведя новое исследование, пришли к выводу, что этот популярный источник белка может иметь определенные риски.

Исследователи из Италии обнаружили неожиданную связь между регулярным потреблением большого количества курятины и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая онкологические. Детали их работы и результаты были опубликованы в научном журнале Nutrients, сообщает 24 Канал.

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Новое исследование влияния мяса

Исследование, проведено учеными из Национального института гастроэнтерологии (Италия), включало анализ данных о состоянии здоровья и питания 4869 жителей южных регионов страны. Участники исследования находились под наблюдением в среднем 18,8 года, а их возраст варьировался от 18 до 105 лет на момент завершения сбора данных в декабре 2024 года.

За период исследования умерли 1028 участников (21,1%), из которых 108 человек (10,5%) умерли от различных видов рака желудочно-кишечного тракта. Ученые тщательно изучили еженедельное потребление белого и красного мяса участниками, включая их соотношение. Выяснилось, что белое мясо составляло около 41% общего количества мяса в рационе.

Повышенный риск рака

С помощью различных моделей регрессионного анализа исследователи оценили влияние потребления мяса на риск смерти от рака ЖКТ. Результаты показали, что потребление более 300 граммов мяса птицы в неделю увеличивало вероятность смерти от рака желудочно-кишечного тракта на 27% по сравнению с теми, кто ел менее 100 граммов в неделю.

Кроме того, было отмечено, что участники, которые умерли от других видов рака, не связанных с системой пищеварения, чаще употребляли красное мясо, которое составляло 64% их рациона.

Недостатки исследования

Однако ученые призывают не спешить с глобальными выводами. Во-первых, обсервационные исследования не позволяют установить причинно-следственную связь. Они лишь указывают на возможную взаимозависимость между потреблением курятины и повышенным риском.

Во-вторых, отсутствуют данные о способах приготовления мяса, уровень потребления фастфуда и другие особенности питания участников. В-третьих, не учитывалась физическая активность, которая играет ключевую роль в поддержании здоровья. Также результаты, полученные на юге Италии, могут быть неактуальными для других регионов.