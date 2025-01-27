Скільки потрібно часу на формування звички та як це прискорити

Згідно з поширеною думкою, нову звичку можна сформувати за 21 день повторень. Однак реалістичність цього тритижневого терміну вже піддавалася сумніву, і нещодавній систематичний огляд наявних досліджень підтвердив, що це радше міф.

Фахівці Університету Південної Австралії провели метааналіз, під час якого вивчили наукові статті про експерименти зі сформування здорових звичок, знайдені в таких електронних базах, як Scopus, PsychINFO, CINAHL, EMBASE, Medline та PubMed, повідомляє 24 Канал з посиланням на Healthcare.

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В остаточну вибірку увійшло близько двадцяти досліджень за участю понад 2600 осіб, в яких основну увагу приділяли фізичній активності та правильному харчуванню.

Скільки потрібно часу на формування звички

Результати огляду показали, що в середньому людям потрібно близько двох місяців (59 – 66 днів), щоб почати звикати до здорових правил життя. У деяких випадках процес міг зайняти від 106 до 154 днів, тобто три – п’ять місяців.

Дослідники відзначили, що на формування звичок впливають безліч індивідуальних факторів, і залежно від них час, необхідний для цього, може варіюватися від 4 днів до майже року.

Як пришвидшити формування звички

Звертаючись до тих, хто прагне стати більш активними, зменшити споживання солодкого та збільшити кількість корисних продуктів у раціоні, вчені закликали не впадати у відчай, якщо досягти змін за уявні три тижні не вдається. Крім того, дослідники запропонували кілька практичних рекомендацій на основі зібраних наукових даних.

Підвищити шанси на закріплення нової звички можна, зробивши дію частиною повсякденного ритуалу. Наприклад, можна встановити правило – випивати склянку води щоранку, заходячи на кухню, або тренувати рівновагу, стоячи на одній нозі під час чищення зубів.

Також важливо отримувати задоволення від бажаної поведінки. У цьому може допомогти планування: наприклад, підготувати спортивний одяг для ранкової прогулянки та залишити його на видному місці або заздалегідь приготувати здорову закуску для обіду та поставити її в холодильник.