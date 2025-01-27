Сколько нужно времени на формирование привычки и как это ускорить

Согласно распространенному мнению, новую привычку можно сформировать за 21 день повторений. Однако реалистичность этого трехнедельного срока уже подвергалась сомнению, и недавний систематический обзор имеющихся исследований подтвердил, что это скорее миф.

Специалисты Университета Южной Австралии провели метаанализ, во время которого изучили научные статьи об экспериментах по формированию здоровых привычек, найдены в таких электронных базах, как Scopus, PsychINFO, CINAHL, EMBASE, Medline и PubMed, сообщает 24 Канал со ссылкой на Healthcare.

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В окончательную выборку вошло около двадцати исследований с участием более 2600 человек, в которых основное внимание уделяли физической активности и правильному питанию.

Сколько нужно времени на формирование привычки

Результаты обзора показали, что в среднем людям нужно около двух месяцев (59 – 66 дней), чтобы начать привыкать к здоровым правилам жизни. В некоторых случаях процесс мог занять от 106 до 154 дней, то есть три – пять месяцев.

Исследователи отметили, что на формирование привычек влияют множество индивидуальных факторов, и в зависимости от них время, необходимое для этого, может варьироваться от 4 дней до почти года.

Как ускорить формирование привычки

Обращаясь к тем, кто стремится стать более активными, уменьшить потребление сладкого и увеличить количество полезных продуктов в рационе, ученые призвали не отчаиваться, если достичь изменений за мнимые три недели не удается. Кроме того, исследователи предложили несколько практических рекомендаций на основе собранных научных данных.

Повысить шансы на закрепление новой привычки можно, сделав действие частью повседневного ритуала. Например, можно установить правило – выпивать стакан воды каждое утро, заходя на кухню, или тренировать равновесие, стоя на одной ноге во время чистки зубов.

Также важно получать удовольствие от желаемого поведения. В этом может помочь планирование: например, подготовить спортивную одежду для утренней прогулки и оставить ее на видном месте или заранее приготовить здоровую закуску для обеда и поставить ее в холодильник.