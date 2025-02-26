Хочете швидше худнути та позбутись набряків – ось, який продукт варто додати до раціону

Білок – це не просто будівельний матеріал для м'язів, а ключовий елемент здорового харчування. Він допомагає контролювати вагу, зміцнює кістки, регулює рівень цукру в крові та навіть прискорює загоєння ран.

Схуднення та не тільки – чому ви повинні їсти достатньо білка

Дебра Салліван, завідувачка кафедри дієтології та харчування в Медичному центрі Канзаського університету, пояснила, що люди похилого віку та ті, хто намагається схуднути, часто отримують недостатньо білка. А це може впливати на рівень енергії, роботу м'язів та навіть настрій. Детальніше про норму білка для дорослих, розповідає 24 Канал.

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Якщо ви прагнете схуднути, важливо споживати достатньо білка. Дієти з високим вмістом білка допомагають довше залишатися ситими та підтримують м'язову масу, що сприяє здоровому метаболізму,

– пояснює Салліван.

Чому білок такий важливий:

Сприяє схудненню – підвищує відчуття ситості, допомагаючи зменшити загальне споживання калорій.

– підвищує відчуття ситості, допомагаючи зменшити загальне споживання калорій. Підтримує м'язову масу – особливо важливо під час схуднення та для людей похилого віку.

– особливо важливо під час схуднення та для людей похилого віку. Допомагає контролювати рівень цукру в крові – запобігає різким коливанням інсуліну.

– запобігає різким коливанням інсуліну. Зміцнює кістки – особливо важливий для профілактики остеопорозу.

– особливо важливий для профілактики остеопорозу. Прискорює загоєння ран та відновлення після травм.

та відновлення після травм. Знижує кров'яний тиск – особливо в поєднанні зі здоровим раціоном і фізичною активністю.

Варто знати! Національна академія медицини рекомендує, щоб 10 – 35% щоденного раціону складали білки. Для людини, яка споживає 2000 калорій на день, це 200 – 700 калорій із білка.

Для контролю ваги дієтологи радять отримувати 20 – 30% калорій із білка та збільшувати його споживання до 1,0-1,2 грама на 1 кілограм маси тіла. Наприклад, людині вагою 79 кілограмів потрібно 79 – 95 грамів білка на день.

Як зрозуміти, що вам бракує білка У вас помітні набряки стоп, рук, ніг та живота – так відбувається через порушення водного балансу. Відсуваєте слабкість та втому – це пов'язано із втратою м'язової маси та ризиком анемії. У вас часто погіршується настрій, ви відчуваєте дратівливість або навіть депресивність. Це через недостатню вироблення серотоніну та дофаміну. І з зовнішніх ознак, у вас можуть бути проблеми з волоссям, шкірою та нігтями – через дефіцит амінокислот.

Якість білка теж важлива

Салліван наголосила, що недостатня кількість білка може негативно впливати на роботу організму. Але важливо враховувати якість білка, а не лише його кількість.

Джерела якісного білка М'ясо та риба – нежирна яловичина, свинина, курятина, індичка, морепродукти.

Яйця та молочні продукти – сир, грецький йогурт, молоко.

Рослинні джерела – бобові (сочевиця, нут, чорна квасоля), кіноа, тофу, темпе.

Горіхи та насіння – мигдаль, кеш'ю, фісташки, арахісова паста.

При цьому важливо обирати нежирні джерела білка, оскільки надмірне споживання жирних тваринних білків може підвищувати рівень холестерину.

Важливо! Не всім потрібно багато білка. Білок корисний для більшості людей, але надлишок може бути небезпечним для людей із захворюваннями нирок, діабетом або високим тиском. Якщо у вас є хронічні захворювання, варто консультуватися з лікарем або дієтологом, щоб скласти збалансовану дієту.

Надлишок білка може створювати навантаження на нирки, якщо їхня функція ослаблена. Тому важливо дотримуватися балансу та підбирати раціон індивідуально,

– зазначає Салліван.

Як правильно споживати білок: