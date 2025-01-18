Чи варто їсти сиру картоплю і до чого тут вітамін С

Багато овочів смачні та корисні у сирому вигляді, але чи входить до цього списку картопля? Деякі люди стверджують, що сира картопля багатша на вітаміни, зокрема вітамін С.

Сира картопля дійсно багатша на вітамін С, ніж приготована, але вона не є оптимальним джерелом цієї поживної речовини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на USA TODAY.

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Сира картопля містить вітамін С

Як пояснює дієтологиня Шеллі Болс, під час приготування кількість вітаміну С у картоплі суттєво зменшується:

при варінні – на 62%;

при запіканні – на 35%.

Сира картопля сорту руссет містить близько 16 мілірамів вітаміну С, що є частиною добової норми.

Довідково. Норма вітаміну С для чоловіків – 90 мілірамів, для жінок – 75 мілірамів, а для вагітних – 120 мілірамів. Однак існують продукти, значно багатші на вітамін С.



Наприклад, у 100 грамах капусти кейл містять близько 93 мілірамів цього вітаміну; а одне ківі містить 56 мілірамів.

Тож користь сирої картоплі в цьому аспекті досить обмежена.

Чи безпечно їсти сиру картоплю За словами дієтологів, технічно сиру картоплю можна вживати, але лише в невеликих кількостях. У великих порціях вона може викликати проблеми з травленням, головний біль та інші дискомфортні симптоми.

"Приготування картоплі майже повністю усуває ризики, пов’язані з її складом, і водночас зберігає багато корисних властивостей. Це кращий варіант, адже він безпечніший, смачніший і простіший для травлення", — зазначає дієтологиня Майка Сіва.

Чи шкідлива сира картопля

Сира картопля містить дві потенційно небезпечні речовини:

Соланін : у великих кількостях може бути токсичним, викликати інтоксикацію та розлади травлення.

: у великих кількостях може бути токсичним, викликати інтоксикацію та розлади травлення. Лектини: ускладнюють процес травлення та можуть негативно впливати на шлунково-кишковий тракт.

Також експерти застерігають від уживання пророслої чи зеленої картоплі, адже вона містить підвищений рівень соланіну.