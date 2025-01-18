Стоит ли есть сырой картофель и при чем здесь витамин С

Многие овощи вкусны и полезны в сыром виде, но входит ли в этот список картофель? Некоторые люди утверждают, что сырой картофель богаче витаминами, в частности витамином С.

Сырой картофель действительно богаче витамином С, чем приготовленный, но он не является оптимальным источником этого питательного вещества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на USA TODAY.

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Сырой картофель содержит витамин С

Как объясняет диетолог Шелли Болс, во время приготовления количество витамина С в картофеле существенно уменьшается:

при варке – на 62%;

при запекании – на 35%.

Сырой картофель сорта руссет содержит около 16 миллирамов витамина С, что является частью суточной нормы.

Справочно. Норма витамина С для мужчин – 90 миллирам, для женщин – 75 миллирам, а для беременных – 120 миллирам. Однако существуют продукты, значительно богаче витамином С.



Например, в 100 граммах капусты кейл содержат около 93 миллиграммов этого витамина; а одно киви содержит 56 миллиграммов.

Поэтому польза сырого картофеля в этом аспекте достаточно ограничена.

Безопасно ли есть сырой картофель По словам диетологов, технически сырой картофель можно употреблять, но только в небольших количествах. В больших порциях он может вызвать проблемы с пищеварением, головную боль и другие дискомфортные симптомы.

"Приготовление картофеля почти полностью устраняет риски, связанные с его составом, и одновременно сохраняет много полезных свойств. Это лучший вариант, ведь он безопаснее, вкуснее и проще для пищеварения", - отмечает диетолог Майка Сива.

Вреден ли сырой картофель

Сырой картофель содержит два потенциально опасных вещества:

Соланин : в больших количествах может быть токсичным, вызвать интоксикацию и расстройства пищеварения.

: в больших количествах может быть токсичным, вызвать интоксикацию и расстройства пищеварения. Лектины: затрудняют процесс пищеварения и могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

Также эксперты предостерегают от употребления проросшего или зеленого картофеля, ведь он содержит повышенный уровень соланина.