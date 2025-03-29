Кисломолочний сир: суперфуд чи прихована загроза для серця

Кисломолочний сир – улюблений продукт тих, хто стежить за харчуванням. Він містить більше білка, ніж риба чи м'ясо, і легко засвоюється організмом. Але чи дійсно цей продукт такий корисний, як здається.

Важливо враховувати жирність сиру, інформує 24 Канал. Чим вищий цей показник, тим більше в ньому насичених жирів, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Це особливо небезпечно при частому споживанні продукту без збалансованого раціону.

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Сир містить насичені жири

Рекомендації Американської кардіологічної асоціації свідчать, що денна норма насичених жирів не повинна перевищувати 13 грамів.

Варто знати. Одна склянка жирного сиру містить майже 4 грами таких жирів – тобто майже третину допустимої норми.

Дослідження 2023 року показало: у людей, які протягом 3 тижнів споживали 1000 додаткових калорій з насичених жирів, значно підвищився рівень ЛПНЩ-холестерину. Водночас зайві калорії з вуглеводів чи ненасичених жирів такого ефекту не спричиняли.

Небезпеки високого холестерину

Якщо рівень холестерину перевищує 200 мг/дл, це вже серйозний ризик для здоров’я – підвищується ймовірність діабету, інсульту та гіпертонії. Тому контроль за насиченими жирами – не просто дієта, а турбота про серцево-судинну систему.

Як правильно споживати сир

Відмовлятися від кисломолочного сиру не потрібно, але варто обирати його розумно. Найкращий варіант – маложирний або знежирений сир. Крім того, щоб зменшити потенційну шкоду, варто доповнювати його продуктами, багатими на клітковину.

Варто спробувати поєднувати сир із фруктами: яблуками, грушами чи ягодами – вони містять розчинну клітковину й антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень холестерину. Серед несолодких добавок варто звернути увагу на авокадо та томати, які містять корисні жири, необхідні для здоров’я судин.

Тож, сир може залишатися частиною збалансованого харчування, якщо вживати його разом із цільнозерновими продуктами та здоровими жирами. Це дозволить отримати максимум користі й уникнути можливих ризиків для здоров’я.