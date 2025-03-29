Творог: суперфуд или скрытая угроза для сердца

Творог - любимый продукт тех, кто следит за питанием. Он содержит больше белка, чем рыба или мясо, и легко усваивается организмом. Но действительно ли этот продукт так полезен, как кажется.

Важно учитывать жирность сыра, информирует 24 Канал. Чем выше этот показатель, тем больше в нем насыщенных жиров, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Это особенно опасно при частом потреблении продукта без сбалансированного рациона.

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Сыр содержит насыщенные жиры

Рекомендации Американской кардиологической ассоциации свидетельствуют, что дневная норма насыщенных жиров не должна превышать 13 граммов.

Стоит знать. Один стакан жирного сыра содержит почти 4 грамма таких жиров – то есть почти треть допустимой нормы.

Исследование 2023 года показало: у людей, которые в течение 3 недель потребляли 1000 дополнительных калорий из насыщенных жиров, значительно повысился уровень ЛПНП-холестерина. В то же время лишние калории из углеводов или ненасыщенных жиров такого эффекта не вызывали.

Опасности высокого холестерина

Если уровень холестерина превышает 200 мг/дл, это уже серьезный риск для здоровья – повышается вероятность диабета, инсульта и гипертонии. Поэтому контроль за насыщенными жирами – не просто диета, а забота о сердечно-сосудистой системе.

Как правильно потреблять творог

Отказываться от творога не нужно, но стоит выбирать его разумно. Лучший вариант – маложирный или обезжиренный творог. Кроме того, чтобы уменьшить потенциальный вред, стоит дополнять его продуктами, богатыми клетчаткой.

Стоит попробовать сочетать творог с фруктами: яблоками, грушами или ягодами – они содержат растворимую клетчатку и антиоксиданты, которые помогают снижать уровень холестерина. Среди несладких добавок стоит обратить внимание на авокадо и томаты, которые содержат полезные жиры, необходимые для здоровья сосудов.

Поэтому, сыр может оставаться частью сбалансированного питания, если употреблять его вместе с цельнозерновыми продуктами и здоровыми жирами. Это позволит получить максимум пользы и избежать возможных рисков для здоровья.