Сіпається око: безпечна нервова реакція чи симптом небезпечної хвороби

Посмикування повіки, також відоме як тик, є мимовільним скороченням верхньої або нижньої повіки. Найчастіше цей спазм вражає одне око та може бути майже непомітним або викликати дискомфорт.

У більшості випадків посмикування не є небезпечним, не впливає на зір і зникає через короткий проміжок часу. Однак іноді це може тривати кілька годин, днів або навіть довше, повідомляє 24 Канал з посилання на American Academy of Ophthalmology.

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Хоча посмикування повіки надзвичайно рідко пов’язане з серйозними захворюваннями, іноді його причиною можуть бути неврологічні розлади, що викликають скорочення м’язів повік. Серед таких проблем виділяють блефароспазм та геміфасціальний спазм. У цих випадках повіки можуть змикатися сильніше та на тривалий час, що призводить до обмеження або повного блокування зору.

Блефароспазм – це порушення рухової активності м’язів навколо очей, яке починається з частого моргання обох очей і може перерости у повне закриття повік. Геміфасціальний спазм, своєю чергою, супроводжується посмикуванням м’язів на одній стороні обличчя та повіки.

Що викликає сіпання ока

Найпоширеніші причини звичайного посмикування повік охоплюють:

вживання алкоголю;

надмірну кількість кофеїну;

перевтому;

куріння;

стрес і підвищену тривогу;

вплив вітру, яскравого світла або забрудненого повітря;

побічні дії деяких ліків (варто уважно вивчати інструкцію).

У вкрай рідкісних випадках посмикування очей може бути симптомом захворювань нервової системи, таких як шийна дистонія, розсіяний склероз або хвороба Паркінсона.

Що робити, коли око сіпається

Найчастіше тик повік минає самостійно та не потребує спеціального лікування. Однак якщо симптоми зберігаються довше, можна вжити такі заходи:

Відпочити або виспатися, адже втома є частою причиною посмикування повік. Знизити рівень стресу та навчитися розслаблятися. Обмежити вживання напоїв із кофеїном, таких як кава, чай або газовані напої. Зволожувати очі, оскільки подразнення або сухість можуть провокувати спазми повік.

Коли варто звернутися до лікаря

Зверніться за медичною допомогою, якщо:

посмикування триває понад два тижні;

під час кожного посмикування повіка повністю закривається або виникають труднощі з відкриттям ока;

спазми виникають в інших частинах обличчя або тіла;

очі червоніють, набрякають або інтенсивно сльозяться.

За постійного дискомфорту в очах і регулярного посмикування варто звернутися за консультацією до офтальмолога.