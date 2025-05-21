Дергается глаз: безопасная нервная реакция или симптом опасной болезни

Подергивание века, также известное как тик, является непроизвольным сокращением верхнего или нижнего века. Чаще всего этот спазм поражает один глаз и может быть почти незаметным или вызывать дискомфорт.

В большинстве случаев подергивание не опасно, не влияет на зрение и исчезает через короткий промежуток времени. Однако иногда это может длиться несколько часов, дней или даже дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Academy of Ophthalmology.

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Хотя подергивание века чрезвычайно редко связано с серьезными заболеваниями, иногда его причиной могут быть неврологические расстройства, вызывающие сокращение мышц век. Среди таких проблем выделяют блефароспазм и гемифасциальный спазм. В этих случаях веки могут смыкаться сильнее и на длительное время, что приводит к ограничению или полной блокировке зрения.

Блефароспазм – это нарушение двигательной активности мышц вокруг глаз, которое начинается с частого моргания обоих глаз и может перерасти в полное закрытие век. Гемифасциальный спазм, в свою очередь, сопровождается подергиванием мышц на одной стороне лица и век.

Что вызывает подергивание глаза

Самые распространенные причины обычного подергивания век охватывают:

употребление алкоголя;

чрезмерное количество кофеина;

переутомление;

курение;

стресс и повышенную тревогу;

воздействие ветра, яркого света или загрязненного воздуха;

побочные действия некоторых лекарств (стоит внимательно изучать инструкцию).

В крайне редких случаях подергивание глаз может быть симптомом заболеваний нервной системы, таких как шейная дистония, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона.

Что делать, когда глаз дергается

Чаще всего тик век проходит самостоятельно и не требует специального лечения. Однако если симптомы сохраняются дольше, можно принять следующие меры:

Отдохнуть или выспаться, ведь усталость является частой причиной подергивания век. Снизить уровень стресса и научиться расслабляться. Ограничить употребление напитков с кофеином, таких как кофе, чай или газированные напитки. Увлажнять глаза, поскольку раздражение или сухость могут провоцировать спазмы век.

Когда стоит обратиться к врачу

Обратитесь за медицинской помощью, если:

подергивание продолжается более двух недель;

во время каждого подергивания веко полностью закрывается или возникают трудности с открытием глаза;

спазмы возникают в других частях лица или тела;

глаза краснеют, отекают или интенсивно слезятся.

При постоянном дискомфорте в глазах и регулярном подергивании стоит обратиться за консультацией к офтальмологу.