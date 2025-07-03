Симптоми, які не можна ігнорувати в спеку

Коли температура повітря стрімко зростає, тіло починає буквально "кипіти". Особливо, якщо ви активно рухаєтесь або довго перебуваєте на сонці. В таких умовах є ризик гіпертермії – небезпечного перегріву організму.

Якщо довго гуляти або працювати в спеку, відчуття спочатку подібне до легкої втоми. Ви можете відчувати слабкість, головний біль, нудоту, та якщо не відреагувати вчасно, це може перерости в теплові ураження. Про наслідки теплового удару розповідає 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Небезпека перегрівання організму

У деяких людей з'являються м'язові судоми після тренування на сонці. У когось може проявитись висипка через надмірне потовиділення. А у важчих випадках людина може раптово втратити орієнтацію, почати марити або навіть знепритомніти.

Часто під час перегрівання тіло перестає пітніти, хоча здається гарячим. Шкіра – суха, пульс – пришвидшений, а дихання – поверхневе.

Якщо і далі не реагувати на перегрівання, може статись небезпечний тепловий удар – температура в організмі може піднятись до 40 градусів, при такому стані людина плутається в словах, може знепритомніти. Тоді без швидкої не обійтися, адже існує ризик серйозних ускладнень, як уражень мозку, печінки або нирок.

Важливо. Навіть за 20 хвилин перебування в такому стані, без доступу води та тіні, можна дійти до критичних ситуацій. Ті, хто працює на вулиці, літні люди, діти та хворі – ризикують найбільше.

Щоб уберегтися: