Симптомы, которые нельзя игнорировать в жару

Когда температура воздуха стремительно растет, тело начинает буквально "кипеть". Особенно, если вы активно двигаетесь или долго находитесь на солнце. В таких условиях есть риск гипертермии – опасного перегрева организма.

Если долго гулять или работать в жару, ощущение сначала подобно легкой усталости. Вы можете чувствовать слабость, головную боль, тошноту, и если не отреагировать вовремя, это может перерасти в тепловые поражения. О последствиях теплового удара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Опасность перегрева организма

У некоторых людей появляются мышечные судороги после тренировки на солнце. У кого-то может проявиться сыпь из-за чрезмерного потоотделения. А в более тяжелых случаях человек может внезапно потерять ориентацию, начать бредить или даже потерять сознание.

Часто во время перегрева тело перестает потеть, хотя кажется горячим. Кожа – сухая, пульс – ускоренный, а дыхание – поверхностное.

Если и дальше не реагировать на перегрев, может произойти опасный тепловой удар – температура в организме может подняться до 40 градусов, при таком состоянии человек путается в словах, может потерять сознание. Тогда без скорой не обойтись, ведь существует риск серьезных осложнений, вроде поражений мозга, печени или почек.

Важно. Даже за 20 минут пребывания в таком состоянии, без доступа воды и тени, можно дойти до критических ситуаций. Те, кто работает на улице, пожилые люди, дети и больные – рискуют больше всего.

Чтобы уберечься: