Симптомы, которые нельзя игнорировать в жару
- В жару существует риск гипертермии, которая может привести к тепловому удару с серьезными осложнениями, такими как поражение мозга, печени или почек.
- Чтобы избежать перегрева, важно избегать бега при высоких температурах, пить больше воды, носить легкую одежду светлых цветов и периодически находиться в прохладе.
Когда температура воздуха стремительно растет, тело начинает буквально "кипеть". Особенно, если вы активно двигаетесь или долго находитесь на солнце. В таких условиях есть риск гипертермии – опасного перегрева организма.
Если долго гулять или работать в жару, ощущение сначала подобно легкой усталости. Вы можете чувствовать слабость, головную боль, тошноту, и если не отреагировать вовремя, это может перерасти в тепловые поражения. О последствиях теплового удара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
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Опасность перегрева организма
У некоторых людей появляются мышечные судороги после тренировки на солнце. У кого-то может проявиться сыпь из-за чрезмерного потоотделения. А в более тяжелых случаях человек может внезапно потерять ориентацию, начать бредить или даже потерять сознание.
Часто во время перегрева тело перестает потеть, хотя кажется горячим. Кожа – сухая, пульс – ускоренный, а дыхание – поверхностное.
Если и дальше не реагировать на перегрев, может произойти опасный тепловой удар – температура в организме может подняться до 40 градусов, при таком состоянии человек путается в словах, может потерять сознание. Тогда без скорой не обойтись, ведь существует риск серьезных осложнений, вроде поражений мозга, печени или почек.
Важно. Даже за 20 минут пребывания в таком состоянии, без доступа воды и тени, можно дойти до критических ситуаций. Те, кто работает на улице, пожилые люди, дети и больные – рискуют больше всего.
Чтобы уберечься:
- не бегать при +30 градусов,
- пить в течение дня больше, чем обычно,
- выбирать легкую одежду светлых цветов,
- если находитесь на улице длительное время, заходите в прохладу хотя бы один – два раза в час.
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