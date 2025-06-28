Детали исследования

В работе, которую опубликовали в ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, ученые описали результаты тестирования трех вариантов смузи. Детали исследования сообщает 24 Канал.

Смотрите также Можно ли есть огурцы вместе с помидорами и как это влияет на усвоение витамина С

Смузи делали на основе яблок сорта "Гренни Смит", сельдерея, цикория, мяты и лимона:

без обработки, после обработки высоким давлением (600 МПа, 6 минут), после короткой пастеризации (82 градуса в течение 2,6 секунды).

Результаты показали, что в пастеризованном смузи полифенолы усваивались почти на 44%, тогда как в необработанном – только на 17%.

Что происходит в кишечнике

Ученые смоделировали в лабораторных условиях процесс пищеварения с участием человеческой кишечной микробиоты. Оказалось, что после пастеризации бактерии лучше расщепляют полифенолы, превращая их в активные метаболиты – в частности фенилпропановые и фенилуксусные кислоты. Эти соединения могут помогать в профилактике воспалительных процессов, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств, даже отдельных форм рака.

Почему это важные данные

Исследователи отметили, что термическая обработка некоторых овощей усиливает биодоступность полифенолов. И хотя экспериментов по смузи или других технологий до сих пор мало, это открывает новые перспективы для разработки функциональных напитков, которые бы положительно влияли на здоровье.