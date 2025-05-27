Сімейні лікарі більше не можуть скеровувати на деякі обстеження: що змінилось
- Тепер напрямки на МРТ, КТ, спірометрію чи розширені аналізи можуть виписувати лише вузькопрофільні спеціалісти.
- Ці зміни спрямовані на впорядкування маршрутизації пацієнтів, уникнення дублювання скерувань та зменшення необґрунтованих призначень обстежень.
- Дослідження, призначені з порушенням нових правил, не будуть оплачені державою.
З реформуванням медичної системи сімейні лікарі отримали можливість виписувати скерування на широкий спектр аналізів. Проте у 2025 році Національна служба здоров'я України змінила правила маршрутизації пацієнтів.
Раніше сімейні лікарі мали змогу надавати скерування на більшість обстежень, включно з ультразвуковою діагностикою (УЗД), рентгеном, магнітно-резонансною томографією (МРТ) та комп'ютерною томографією (КТ), про це "УП. Життя" повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак, передає 24 Канал.
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Які обстеження залишились доступні
Наразі первинні лікарі можуть направляти пацієнтів лише на такі види діагностики:
- УЗД (наприклад, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура);
- рентген (зокрема грудної клітки чи кінцівок);
- холтерівський моніторинг;
- ендоскопічні обстеження систем травлення, дихання, урології та гінекології;
- базові лабораторні аналізи.
Ці дослідження включені у пакет послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", який фінансується НСЗУ.
На які обстеження більше не можуть скеровувати сімейні лікарі
Однак напрямки на складніші обстеження як-от МРТ, КТ, спірометрію чи розширені аналізи відтепер може виписувати лише вузькопрофільний спеціаліст, який займається лікуванням конкретної патології пацієнта.
Мета змін, за задумом НСЗУ, полягає у впорядкуванні процесу маршрутизації пацієнтів, уникненні дублювання скерувань та зменшенні випадків безпідставного призначення обстежень.
На цей час технічних обмежень для первинних лікарів щодо створення таких напрямків немає. Однак дослідження, що призначені з порушенням нових правил, держава не оплатить, про що зауважила Наталія Гусак.
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